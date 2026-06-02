Разделы

Цифровизация
|

Только каждая десятая компания использует ЭТрН: исследование «Атракс»

Большинство участников рынка грузоперевозок пока не готовы к полноценному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН). К такому выводу пришла логистическая платформа «Атракс» по итогам отраслевого исследования, в котором приняли участие 734 представителя транспортно-логистической отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

В исследовании приняли участие перевозчики, грузовладельцы, экспедиторы и логистические операторы. Основную часть респондентов составили перевозчики — 319 компаний. Еще 198 участников совмещают функции перевозчика и экспедитора, 142 представляют экспедиторские компании, а 71 компания выступает в роли грузовладельца.

Согласно результатам опроса, только 82 компании из 734 уже используют ЭТрН в ежедневной работе. Большинство участников рынка пока находятся на этапе подготовки к внедрению или изучения нового формата документооборота.

Средний уровень технической готовности бизнеса к работе с ЭТрН составил 3,3 балла из 5 возможных. Почти четверть участников исследования признали, что пока не готовы к техническому переходу. Лишь 165 компаний оценили свою готовность на максимальные пять баллов.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Главным препятствием для внедрения электронных транспортных накладных оказалась неготовность контрагентов. Этот фактор назвали более 27% участников опроса.

Вместе с тем компании видят преимущества электронных транспортных накладных: 40% участников опроса считают главным эффектом ускорение документооборота. По итогам исследования эксперты «Атракс» отмечают, что рынок в целом понимает необходимость перехода на ЭТрН, а дальнейшему распространению цифрового документооборота будут способствовать единые стандарты работы и повышение готовности всех участников логистической цепочки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290