Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать VoLTE-роуминг в популярных туристических и деловых направлениях. Сегодня технология доступна клиентам компании на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов, что делает Т2 одним из лидеров телеком-рынка по охвату услуги. До конца 2026 г. оператор планирует увеличить географию сервиса почти вдвое. Уже сейчас его преимуществами пользуются около 70 тыс. путешественников за рубежом. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Первая страна с поддержкой международного VoLTE появилась в сети Т2 в феврале 2022 г. – тогда сервис заработал в США. Масштабное развитие технологии началось в 2025 году: всего за год компания подключила 18 зарубежных сетей в странах Азии, Европы, Северной и Центральной Америки. Сегодня технология доступна клиентам Т2 на 23 зарубежных территориях. Это делает компанию одним из лидеров по географии международного VoLTE-роуминга среди операторов «большой четверки».

Сегодня VoLTE-роуминг Т2 доступен в США, Австралии, Сингапуре, Китае, Вьетнаме, Макао, Швейцарии, Исландии, Пуэрто-Рико, Малайзии, Гондурасе, Швеции, Японии, Израиле, Испании, Гонконге, Тайване, Таиланде, Мексике, Черногории, Фиджи, Франции и Германии. В ряде стран технология работает сразу в нескольких сетях зарубежных операторов. На июнь текущего года таких партнерских сетей насчитывается 30. Т2 продолжит расширять географию международного VoLTE-роуминга и до конца 2026 г. планирует подключить еще около 25 стран. В приоритете – популярные среди российских туристов направления.

Александр Власов, директор по развитию международных партнерств Т2, сказал: «Т2 выстроила эксклюзивные отношения с роуминговыми партнерами, что позволяет нам обнулить стоимость звонков из-за рубежа домой, предлагать безлимитный интернет за границей на особых условиях или бесплатно, запустить роуминг 5G почти в полусотне стран и расширить географию VoLTE в беспрецедентно сжатые сроки. Это указывает на то, что лидерство в удобстве, доступности и технологичности роуминговых услуг принадлежит именно Т2, несмотря на альтернативные мнения в отрасли. Важно, что при этом Т2 сохраняет максимальную простоту, открытость и прозрачность своих условий для клиентов, честность в презентации своих достижении и высокие этические стандарты работы на рынке».