Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

T2, российский оператор мобильной связи, и «Магнит», российский ритейлер, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов. В прошлом году Т2 расширила дистрибуцию SIM-карт на более чем 17 тыс. торговых точек «Магнита». В 2026 оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ритейлера. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Партнерство Т2 и «Магнита» призвано решить ключевые задачи современного рынка: повысить лояльность клиентов через создание персональных взаимных предложений, снизить стоимость их привлечения и значительно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций.

Сотрудничество трансформирует базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. Клиент Т2 получит не просто связь, а статус, дающий привилегии в сети «Магнит». В свою очередь, покупатель «Магнита» приобретает и товары повседневного пользования, и выгодную связь. Это создает новый стандарт сервиса и сильный дифференциатор на конкурентных рынках.

В 2025 г. SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тыс. торговых точек «Магнита». А в мае 2026 г. подписка «Магнит Плюс Премиум» вошла в мультиподписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в «Магните» у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество и делать пользовательский опыт клиентов компаний еще более удобным и выгодным.

