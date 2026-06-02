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Реже всего оставляют чаевые на заправках и в гостиницах

140 руб. на заправке и 580 в отеле: как изменились чаевые за год. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 3000 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе: 29% опрошенных делают это всегда, еще 41% — иногда. В такси всегда дают на чай 8%, иногда — 39%. Курьерам всегда оставляют чаевые 6%, иногда — 32%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 10%, иногда — 23%. На заправках и автомойках всегда оставляют чаевые 7%, иногда — 21%. В гостиницах и отелях всегда дают на чай 6%, иногда — 21%.

Самые крупные суммы, как и раньше, оставляют в отелях: 580 руб., а прирост за год составил 16%. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 450 рублей (самый большой прирост +29%). В парикмахерских и салонах красоты в среднем оставляют 315 рублей (+26%). На заправках и автомойках чаевые выросли с 120 до 140 руб. (+17%). В такси средняя сумма чаевых осталась на уровне 150 руб. Курьерам также оставляют 150 руб., и эта сумма тоже не изменилась за год.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 4—18 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3 тыс. респондентов

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