«МТС Линк» переведет онлайн-встречи на татарский язык для жителей Астраханской области

МТС запустила функцию автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в режиме реального времени в формате субтитров на платформе «МТС Линк». Татарский язык стал первым среди национальных языков народов России, перевод на который доступен пользователям сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Искусственный интеллект распознает речь участников онлайн-встречи и отображает перевод в виде субтитров в нижней части экрана. Для подключения функции достаточно выбрать татарский язык в настройках мероприятия. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк».

Новая функция может быть востребована в Астраханской области – одном из самых многонациональных регионов России, где проживают представители около 140 национальностей. Возможность использовать родной язык во время онлайн-встреч, образовательных мероприятий и деловых коммуникаций позволит сделать цифровое взаимодействие более комфортным и доступным для пользователей.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в 2025 г. для повышения доступности делового общения и обучения, в том числе для людей с нарушениями слуха. В 2026 г. сервис расширил возможности автоматического перевода, добавив поддержку 18 языков в режиме реального времени.

«Астраханская область исторически является территорией межкультурного диалога, где живут представители разных народов и национальностей. Поэтому инструменты, которые помогают людям общаться без языковых барьеров, становятся все более востребованными. Новая функция «МТС Линк» открывает дополнительные возможности для образовательных учреждений, бизнеса, общественных организаций и всех пользователей, которым важно сохранять и использовать родной язык в цифровой среде», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

