MAR Consult: Более половины пользователей принимают запрет зарубежного ПО как необходимый или допустимый

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про восприятие ключевых характеристик российского и зарубежного ПО, отношение к переходу на отечественные решения, а также основные причины, влияющие на готовность пользователей к такому переходу. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Восприятие российского и зарубежного программного обеспечения

По российскому программному обеспечению наилучшие оценки получили удобство и функциональность: почти половина респондентов (49%) поставили оценки 4 или 5, а доля низких оценок (1-2) составила 24%. Качество оценивается несколько хуже: 40% высоких оценок против 25% низких. Надежность и доверие к ПО находятся в «серой зоне»: высокие оценки дали по 38% респондентов, а низкие – по 31%. Самой проблемной зоной стала защита данных: здесь доля низких оценок (37%) превышает долю высоких (35%), что указывает на серьезные сомнения пользователей в безопасности отечественного софта.

По результатам анализа оценок россиян зарубежное программное обеспечение опережает российское по всем пяти ключевым характеристикам. Разрыв в пользу зарубежных решений составляет: по защите данных – 14 процентных пунктов (49% высоких оценок зарубежного ПО против 35% высоких оценок у российского ПО), по качеству – 23 п.п. (63% против 40%), по удобству и функциональности – 16 п.п. (65% против 49%), по надежности – 18 п.п. (56% против 38%), по доверию к ПО – 10 п.п. (48% против 38%). Наиболее критично отставание российского ПО в качестве и надежности, тогда как даже по сильной стороне – удобству – разрыв остается значительным.

Готовность к переходу на отечественное ПО

В повседневной жизни полностью готовы перейти на российское ПО только 26% респондентов, 37% относятся настороженно, а 37% предпочли бы сохранить привычные зарубежные сервисы. На работе ситуация чуть лучше: 31% полностью готовы, 36% насторожены, 33% хотят сохранить привычные сервисы. Таким образом, суммарно около 70% опрошенных не готовы к полному переходу (либо относятся настороженно, либо категорически хотят оставить зарубежное ПО).

Среди тех, кто не готов полностью перейти, ключевыми барьерами являются: потеря привычных функций (54%), ограниченная совместимость с другими сервисами (46%), снижение скорости работы (42%), неудобный интерфейс (37%) и необходимость переобучения (28%). Обращает на себя внимание то, что основные опасения носят практический, а не идеологический характер – люди боятся потерять функциональность, столкнуться с проблемами интеграции и падением производительности.

Важные меры защиты персональных данных

Безопасность является базовым требованием, пользователи ожидают от ПО в первую очередь надежной защиты от утечек и взломов – эту меру назвали важной 79% респондентов. Далее следуют: ограничение доступа к информации (58%), шифрование данных (53%), уведомления о действиях с аккаунтом (52%) и прозрачные правила обработки данных (41%).

Отношение к развитию отечественных технологий

Подавляющее большинство опрошенных (82%) поддерживает развитие российских технологий, но с важным нюансом. 48% считают, что развитие важно, но с сохранением доступа к зарубежным технологиям, а 34% выступают за максимальное развитие собственных решений. 10% предпочли бы использовать проверенные зарубежные решения и 8% не видят принципиальной разницы. Таким образом, общество хочет не замены, а выбора – развития отечественного ПО без принудительного отказа от импортного.

Отношение к возможному запрету зарубежного ПО

Если говорить о гипотетическом запрете, то 25% считают его необходимой мерой для безопасности, 32% – допустимой мерой при небольших ограничениях, 23% – скорее избыточной мерой, а 20% относятся к таким мерам негативно. Суммарно 57% принимают запрет (как необходимый или допустимый), но 43% считают его избыточным или относятся негативно. Это показывает, что административное принуждение встретит серьезное сопротивление, если не будут решены проблемы качества и функциональности.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Общество в целом поддерживает идею развития отечественного программного обеспечения, но сопротивление переходу на российское ПО обусловлено целым комплексом факторов. Пользователи сталкиваются с так называемыми «издержками переключения»: необходимостью тратить время и ресурсы на переобучение, перенос данных и перестройку отлаженных бизнес–процессов. Кроме того, существует страх перед неизвестностью и потеря чувства контроля, ведь привычный инструмент воспринимается как продолжение собственных навыков. Преодолеть этот барьер можно лишь через создание продуктов, которые не просто дублируют функционал зарубежных аналогов, а предлагают качественно новый, более удобный пользовательский опыт и очевидную экономическую выгоду, делая переход не вынужденной мерой, а осознанным и желанным шагом вперед».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18–65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в мае 2026 г.