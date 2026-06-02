Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИT-компания из Тамбова разработала образовательный ИИ-помощник

Тамбовская компания «Нулевое агентство» разработала умный ИИ-помощник для образовательной онлайн-платформы «Школково». Особенность бота в том, что он построен полностью на отечественных моделях. Вся инфраструктура создана с нуля, без применения иностранных технологий. Бот уже протестировали более 100 тыс. школьников на благотворительном интенсиве по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Щелчок».

Бот работает круглосуточно, формирует личный план и проверяет сочинения. Система непрерывно анализирует действия ученика на платформе, результаты за неделю или месяц, строит кривую прогресса. Если ученик не выравнивает свое поведение после небольших корректировок плана, система получает сигнал к более кардинальной перестройке траектории обучения. Также план пересобирается, если значительно снижается вероятность получения высокого балла — например, после долгого перерыва в занятиях.

Особое внимание разработчики уделили точности рекомендаций. Модели обучали на больших массивах данных пользователей платформы, на симуляциях учебных сценариев. Для проверки сочинений создали специализированный корпус данных по нормам русского языка и критериям оценивания. Источники проранжировали по актуальности и достоверности.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

Многие крупные онлайн-школы сталкиваются с проблемой обработки данных. При быстро растущем количестве пользователей есть риск потерять в качестве. В 2025 г. на онлайн-интенсиве по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Щелчок» от «Школково» поучаствовали более 400 тыс. человек. При таком объеме школа столкнулась с дефицитом ресурсов: даже огромный штат экспертов не успевал быстро обрабатывать результаты выпускников, а оперативно обучить новых не было времени. Плюс это сильно удорожает стоимость благотворительного мероприятия. В 2026 г. количество зрителей «Щелчка» возрастает почти до 1 млн. Без технического решения провести мероприятие с должным вниманием ко всем участникам было бы невозможно.

«ИИ не заменяет экспертную проверку человеком, — сказал руководитель онлайн платформы «Школково» Максим Коваль. — Решение создавалось в рамках благотворительной инициативы: мы хотим дать всем выпускникам, независимо от региона, доступ к качественной и оперативной обратной связи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290