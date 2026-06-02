GenAI и роботизация могут дать российской экономике до 33% роста производительности труда к 2032 году

Сбербанк представил исследование о трансформации рынка труда и влиянии GenAI на российскую экономику. Российский рынок труда в 2026 г. находится в точке фундаментальной трансформации. Демографическая ситуация становится жестким ограничением для экономики. Безработица оставалась на рекордно низком уровне в 2,2% в 2025 г. Традиционные методы повышения интенсивности занятости исчерпаны. Исследование показывает, что единственным доступным драйвером устойчивого экономического роста становится повышение производительности труда. Об этом CNews сообщили представители Сбербанк.

Ключевые выводы исследования

Масштаб кадрового вызова: при целевых темпах роста ВВП и текущих трендах производительности, к 2032 г. прогнозируется дефицит кадров в объеме 0,5 млн человек.

Технологический потенциал роста: внедрение триады технологий — GenAI, роботизации и удаленных режимов работы — способно увеличить производительность труда на 21–33% к 2032 г. при агрессивном внедрении бизнесом.

Эффект от внедрения GenAI: ИИ не ведет к сокращению занятости, а перераспределяет задачи. Исследователи проанализировали 923 специальности и 17,99 тыс. уникальные трудовые задачи для оценки этого влияния.

Резервы эффективности распределения: экономика обладает огромным скрытым потенциалом. Устранение барьеров для эффективных предприятий и выравнивание конкурентного ландшафта могут повысить производительность в 1,5–2 раза. В частности, перераспределение ресурсов по модели Индии в обрабатывающем секторе способно обеспечить прирост выпуска на 48% без привлечения дополнительных кадров.

Региональная и отраслевая специфика: наибольший потенциал внедрения GenAI сосредоточен в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также Самарской, Томской и Новосибирской областях. В отраслях с доминированием физических операций роботизация становится основным инструментом компенсации кадрового дефицита, эффективно дополняя возможности ИИ.

В конечном итоге, адаптация к новым условиям требует от бизнеса и государства не просто поиска «новых рук», а инвестиций в повышение качества управления ресурсами и внедрение трудосберегающих технологий. К 2032 году именно эффективность станет главным фактором, определяющим конкурентоспособность российской экономики.

Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка: «Современные технологии GenAI неотличимы от волшебства, но полная реализация их полного потенциала требует точной координации интересов бизнеса, работников и государства. Стратегия в области GenAI требует прочного аналитического фундамента. Наша новая база, связывающая виды занятий и трудовые задачи, станет одним из первых элементов этого фундамента и поможет связать три области знания в одну систему: спрос работодателей на навыки, предложение навыков со стороны кандидатов и системы образования, и навыки современных систем GenAI».