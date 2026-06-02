Бесплатное мобильное приложение для анализа качества интернета теперь работает на поиск свободного диапазона WiFi

Разработчики мобильного приложения для оценки качества интернет-соединения Merilo by Vigo добавили в него функцию анализа и визуализации свободных Wi-Fi каналов, которая помогает найти диапазон с минимальными помехами. Она будет полезна пользователям, которые хотят максимально эффективно настроить свою Wi-Fi сеть. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

«Сервис помогает подобрать свободный Wi-Fi диапазон. Несмотря на то, что диапазон 2.4 GHz уже давно считается перегруженным, по нашим данным в России на него по-прежнему приходится 68,2% всех Wi-Fi роутеров. Диапазон 5 GHz, безусловно, более свободный и предлагает больше каналов, однако и там может наблюдаться высокая загруженность. Поэтому для оптимальной настройки Wi-Fi сети важно учитывать сетевое окружение, в котором пользователь планирует ее использовать. С помощью Merilo by Vigo на Android ОС это можно сделать достаточно просто: пользователю нужно выполнить замер скорости, после чего система предоставит рекомендацию по выбору канала и визуализацию Wi-Fi окружения, на основе которой можно выполнить корректную настройку», — сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.

Merilo by Vigo — это решение для измерения скорости и качества интернет-соединения на мобильных устройствах. Приложение позволяет пользователям быстро и точно оценивать параметры подключения, важные для комфортного использования онлайн-сервисов. Пользователи могут измерить скорость интернет-соединения, доступность сервисов, качество воспроизведения онлайн-видео, а также получить рекомендации по улучшению качества Wi-Fi-соединения дома и на работе. Приложение Merilo было выпущено осенью 2025 г. для смартфонов на платформе Android и изначально было доступно только в магазине RuStore. Позднее приложение появилось в Google Play, а также на устройствах под управлением iOS.

