«Авито Работа»: половина россиян старше 55 лет допускают смену профессии или уже пробуют себя в новой сфере

«Авито Работа» провела опрос среди 2 тыс. россиян в возрасте от 55 лет, чтобы выяснить, что они ценят в работе и чего ждут от работодателей. Опрос показал, что больше половины (58%) россиян старшего возраста продолжают работать. При этом уровень занятости существенно различается в зависимости от возраста: среди респондентов 55–64 лет в настоящий момент трудятся 70%, тогда как в группе старше 65 лет — 39%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего респонденты старшего возраста работают полный день (40%). У мужчин этот показатель выше и достигает 45%, у женщин — 36%. Еще 9% опрошенных работают неполный день, а столько же подрабатывают время от времени.

При этом, если говорить о предпочтениях самих опрошенных, картина смещается в сторону более гибких форматов занятости. Наиболее комфортным вариантом для россиян в возрасте от 55 лет остается полный рабочий день (34%), однако 21% предпочитают гибкий график, 17% — неполный рабочий день, а 16% считают наиболее удобной удаленную работу. Женщины заметно чаще мужчин выбирают неполную занятость (21% против 11% у мужчин) и дистанционный формат (18% против 11% у мужчин).

Самое важное для работающих и желающих работать — дополнительный доход (42%). Почти столько же (40%) опрошенных ценят стабильность и надежность, треть (33%) — комфортный график. Одинаково важны для россиян старшего возраста спокойная атмосфера в коллективе (28%) и удобное расположение работы (28%). Для 20% респондентов важным остается общение с людьми. Еще 11% отметили ощущение собственной ценности.

Кроме того, многие россияне старшего возраста сохраняют интерес к профессиональному развитию и новым карьерным возможностям. 4% респондентов уже пробуют себя в новой сфере, еще 15% заявили, что им это интересно, а 31% допускают такую возможность при подходящих условиях. Среди участников опроса 55–64 лет интерес к смене профессии выражен сильнее, чем в группе 65+: 17% хотели бы попробовать себя в новой сфере (против 11% среди респондентов старше 65 лет), а 35% готовы рассмотреть такой вариант при наличии подходящей возможности (против 25% среди респондентов старше 65 лет).

После выхода на пенсию россияне старшего возраста чаще всего рассматривают гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательным вариантом стала подработка для дополнительного дохода — ее выбрали 23% респондентов. Еще 16% предпочли бы частичную занятость, а 15% — удаленную работу. Продолжать работать по специальности планируют 13% опрошенных, еще 4% хотели бы открыть собственное дело.

Одновременно россияне старшего возраста ждут от работодателей большей устойчивости и адаптации условий труда под свои потребности. Самой ценной мерой поддержки после выхода на пенсию респонденты назвали стабильность и уверенность в завтрашнем дне (31%). Четверть (25%) респондентов считают важным возможность работать удаленно, а 16% — комфортные условия труда. 8% опрошенных хотели бы дружелюбный коллектив, а еще по 4% участников опроса отметили значимость корпоративных программ для сотрудников старшего возраста, обучения новым навыкам и дополнительных дней отдыха, а 3% также ожидают от работодателя помощи в освоении новых технологий.

«За плечами россиян старше 55 лет — десятилетия опыта, который рынок труда пока использует далеко не полностью. По данным нашего опроса, 15% опрошенных россиян этого возраста сейчас не работают, но хотели бы. Большинство респондентов в возрасте 55+ не собирается окончательно уходить с рынка труда — они просто ожидают иных условий: гибкого графика, надежного работодателя, дружелюбной атмосферы в коллективе, помощи в переобучении и освоении новых технологий. Компании, которые готовы адаптировать вакансии под запрос на гибкость, стабильность и более комфортную организацию труда, фактически получают доступ к дополнительному кадровому ресурсу в условиях дефицита специалистов», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

