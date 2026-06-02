«Айсорс» обновил «Виртуальный контроллер» до версии 2.0

«Айсорс» выпустил релиз «Виртуального контроллера 2.0», отказоустойчивой платформы для промышленной автоматизации. Среди основных изменений в новом релизе – запуск базовой поддержки языка ST (Structured Text), горячее резервирование для критичных технологических процессов и усиление механизмов безопасности. Обновления обеспечивают соответствие продукта требованиям предприятий непрерывного цикла и предприятий, которым необходимо учитывать повышенные требования по защите АСУ ТП и КИИ. Внедрение языка ST расширяет возможности инженеров АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители «Айсорс».

Ранее в программной платформе был доступен только графический язык FBD (Function Block Diagram) – для визуального описания технологической логики, блокировок, interlock-схем, дискретного управления и типовых контуров регулирования. Теперь язык ST дополняет FBD: графическое представление остаётся удобным для наглядного описания технологической логики (FBD), а текстовый язык – для более компактных расчётных и алгоритмических фрагментов (ST).

Второе обновление – внедрение горячего резервирования для технологических процессов. В конфигурации с горячим резервированием основной и резервный управляющие узлы работают как единая отказоустойчивая система. При отказе основного узла управление передаётся резервному, что сохраняет прикладную логику и минимизирует влияние сбоя на процесс. Горячее резервирование уже прошло тестирование на оборудовании партнёра. Испытания подтвердили работоспособность сценариев переключения между основным и резервным узлом – без ручного вмешательства оператора.

Третье обновление – усиление информационной безопасности с учётом актуальных требований к защите промышленных систем управления. Улучшена система журналирования: фиксируются события, действия пользователей и изменения конфигурации с временными метками. Это упрощает последующий аудит, анализ инцидентов и контроль изменений в системе управления. Реализованы механизмы разграничения доступа с настройкой прав пользователей и ограничением доступа к функциям контроллера. Дополнительно развивается контроль целостности исполняемых компонентов и конфигураций – для выявления несанкционированных изменений и снижения рисков подмены программной логики.

Также в новой версии продукта повышена стабильность платформы. Разработчики оптимизировали внутренние механизмы исполнения, улучшили поведение системы при длительной работе и повысили предсказуемость функционирования управляющей среды в условиях промышленной эксплуатации.

«В новом релизе мы усилили основные инженерные возможности продукта. Поддержка ST дает инженерам АСУ ТП больше гибкости при описании расчётной и последовательной логики. Горячее резервирование позволяет строить отказоустойчивые конфигурации для критичных технологических процессов, а развитие механизмов информационной безопасности делает платформу более зрелой для промышленной эксплуатации. Для нас «Виртуальный контроллер» – это не просто замена отдельного устройства, а шаг к более гибкой и аппаратно независимой архитектуре промышленного управления», — сказал Ян Сухих, владелец продукта «Виртуальный контроллер» «Айсорс».

Команда разработки продукта продолжает работу над расширением модели доступа к устройствам, системам мониторинга и диагностики, а также развитием инженерной среды. В планах – развитие уровня диагностики системы, алгоритмов горячего резервирования, разработка новых библиотек функциональных блоков и расширение перечня поддерживаемых протоколов.