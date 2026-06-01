Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Wildberries запускает ИИ-сравнение товаров

Wildberries (входит в группу RWB) запустила в тестовом режиме новый ИИ-инструмент для сравнения товаров. Он поможет покупателям быстрее разбираться в характеристиках товаров и выбирать подходящий вариант под свою задачу. Функция называется «Умное сравнение» и постепенно станет доступна всем пользователям Wildberries в актуальной версии приложения. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Покупатель может выбрать несколько товаров и получить структурированный ответ от ИИ: ключевые отличия, плюсы и минусы, а также рекомендацию с объяснением. Например, при сравнении ноутбуков «Умное сравнение» сможет подсказать, какой вариант лучше подойдет для работы, учебы, игр или поездок.

Функция полезна для категорий, где выбор зависит от множества параметров: электроники, бытовой техники, инструментов, товаров для дома и ремонта. Вместо ручного сравнения десятков характеристик пользователь получает короткое и понятное объяснение на естественном языке.

«Для нас важно, чтобы ИИ в продукте решал конкретную пользовательскую задачу и делал это эффективно. Сравнение товаров — один из таких сценариев. Покупка сложной техники часто превращается в отдельное исследование: нужно изучать обзоры, читать форумы, смотреть мнения в соцсетях или обращаться за консультацией. Мы хотим, чтобы такая помощь была доступна прямо внутри маркетплейса», — отметила директор по продукту сайта и приложения Wildberries Кристина Мошко.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В 2025 г. Wildberries рассказала о работе над собственным ИИ-ассистентом для покупок. «Умное сравнение» стало одной из реализаций ИИ-ассистента Wildberries в конкретном покупательском сценарии. По итогам тестирования Wildberries изучит отклик пользователей и примет решение о дальнейшем развитии функции.

Новый инструмент продолжает развитие ИИ-сценариев Wildberries, которые помогают пользователям быстрее находить, оценивать и выбирать товары. Ранее компания запустила виртуальную примерочную одежды и косметики, умный поиск по фото и нейросетевой пересказ отзывов. Эти и другие функции работают на основе искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290