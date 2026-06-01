Разделы

Цифровизация Внедрения
|

В Санкт-Петербурге железнодорожную станцию Обухово оснастили цифровой автоматикой «Нацпроектстроя»

Движением поездов на станции Обухово Октябрьской железной дороги будет управлять цифровая автоматика разработки и производства компаний «Нацпроектстроя». На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ-20 – инструмент для всех видов рельсового транспорта. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

С ее помощью можно управлять стрелками и светофорами, составлять маршруты, следить за состоянием оборудования, оптимизировать график движения. Система повышает пропускную способность загруженных магистралей, надежность и безопасность перевозок.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

В систему централизации включили 33 стрелочных перевода и 53 светодиодных светооптических светофора, смонтировали устройства бесперебойного питания для надежного электроснабжения. Для контроля подвижного состава внедрили систему контроля рельсовых цепей, которая будет определять занятость участков пути.

Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ-20 построена на основе защищенной «Платформы 2.0» для автоматизации любых отраслей промышленности. Это первое подобное цифровое решение, выполненное полностью на отечественных компонентах и программном обеспечении. Разработка соответствует четвертому, наивысшему уровню промышленной безопасности, что практически исключает вероятность отказа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290