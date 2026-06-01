Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

В «МТС Линк» появился перевод субтитров на татарский язык

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появилась функция автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в формате субтитров. Татарский — первый среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен в «МТС Линк». Инструмент работает на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Искусственный интеллект распознает речь спикеров и отображает субтитры в нижней части окна онлайн-мероприятия в режиме реального времени. Чтобы включить перевод, пользователю достаточно выбрать татарский язык из предложенного списка. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк» по запросу к менеджеру или в техническую поддержку.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

«Республика Татарстан входит в топ-3 субъектов России по уровню цифровой трансформации, это один из ключевых центров развития ИT-проектов в стране. «МТС Линк» много лет сотрудничает с регионом: мы работаем с местными вузами, в частности, КФУ, КГМУ и КНИТУ-КАИ, а недавно подписали соглашение с Ассоциацией содействия цифровому развитию Татарстана. Наши проекты показали востребованные сценарии у пользователей, один из них — возможность переводить русскую и английскую речь на родной язык во время встречи. На татарском говорят несколько миллионов жителей нашей страны. Под запрос аудитории мы добавили перевод, чтобы все участники онлайн-мероприятий чувствовали себя максимально комфортно», — сказал генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Основная задача — сделать деловое общение и обучение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух, в том числе для слабослышащих сотрудников. В I квартале 2026 г. «МТС Линк» расширил функциональность субтитров: пользователям стал доступен их перевод на 18 языков в режиме реального времени. Это упростило участие во встречах, конференциях и обучении для разноязычной аудитории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290