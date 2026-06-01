Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

В Кировской области поклонниками повышенных интернет-скоростей в стали Близнецы и Весы

Жители Кировской области поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми нетерпеливыми пользователями оказались Близнецы и Весы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Интересно, что среди кировчан самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Близнецов и Весов. На них приходится почти четверть всех подключений в регионе. Больше других текущие возможности устраивают Водолеев и Стрельцов — они реже других подключают 5G режим.

«В эпоху цифровизации скорость мобильного интернета вышла за рамки простого технического показателя. Сегодня клиенты, для которых критична быстрая загрузка, представляют собой стабильную и преданную часть аудитории. Такие абоненты пользуются услугами оператора более трех лет, высоко оценивают качество связи и открыты к новым сервисам, улучшающим комфорт использования. Таким образом, активацию 5G режима можно рассматривать как индикатор доверия со стороны пользователей», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290