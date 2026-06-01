В Кировской области поклонниками повышенных интернет-скоростей в стали Близнецы и Весы

Жители Кировской области поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми нетерпеливыми пользователями оказались Близнецы и Весы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Интересно, что среди кировчан самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Близнецов и Весов. На них приходится почти четверть всех подключений в регионе. Больше других текущие возможности устраивают Водолеев и Стрельцов — они реже других подключают 5G режим.

«В эпоху цифровизации скорость мобильного интернета вышла за рамки простого технического показателя. Сегодня клиенты, для которых критична быстрая загрузка, представляют собой стабильную и преданную часть аудитории. Такие абоненты пользуются услугами оператора более трех лет, высоко оценивают качество связи и открыты к новым сервисам, улучшающим комфорт использования. Таким образом, активацию 5G режима можно рассматривать как индикатор доверия со стороны пользователей», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.