Цифровое ПО Bimeister официально совместимо с платформой «Штурвал»

Группа компаний Bimeister fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» объявили об успешном завершении тестирования собственных продуктов. По итогам испытаний подтверждена корректная работа программного обеспечения Bimeister с платформой контейнеризации «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Штурвал» включает в себя более 30 преднастроенных модулей и обеспечивает надежную оркестрацию контейнеризированных приложений, а решения Bimeister — централизованное управление данными и поддержку процессов цифрового строительства и эксплуатации промышленных объектов.

Интеграция продуктов открывает промышленным предприятиям дополнительные возможности для цифровизации ключевых бизнес-процессов. Совместное использование решений позволит им управлять инженерными данными, документацией и производством в современной контейнерной инфраструктуре, способной масштабироваться по мере роста нагрузки и развития ИТ-ландшафта.

«Совместимость Bimeister с платформой “Штурвал” — важный шаг для создания устойчивой и масштабируемой цифровой среды на промышленных предприятиях. Заказчики получают возможность разворачивать критически важные системы в современной контейнерной инфраструктуре без дополнительных сложностей интеграции», — отметил Максим Лаптев, коммерческий директор Bimeister fabricaONE.AI.

«Контейнеризация уже стала отраслевым стандартом для промышленных ИТ-систем: на базе контейнеров предприятия запускают как новые цифровые сервисы, так и критически важные производственные приложения. Используя наши продукты в связке, заказчики смогут быстрее выводить на рынок новые сервисы в единой контейнерной среде, обеспечивать их стабильную работу и снижать затраты на обслуживание», — сказал Владимир Утратенко, руководитель продукта «Штурвал».

