Только каждый четвертый россиянин считает детство современных детей счастливее своего

SuperJob представил данные опроса, посвященного сравнению детства разных поколений. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Согласно полученным данным, лишь 24% россиян полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%). Оставшиеся 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой.

Анализ результатов показывает, что с возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 48% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 58%. При этом три из десяти молодых респондентов признаются, что не могут провести четкую параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.

Интересно, что уровень образования также влияет на восприятие: участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (32%), чем респонденты с высшим образованием (20%).

Особую роль играет и наличие собственных детей. Россияне, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое (против 16% среди бездетных). Те, у кого детей пока нет, чаще сомневаются в ответе — доля затруднившихся в этой группе достигает 32%.

За 19 лет, прошедших с момента проведения первого подобного опроса, тенденция остается неизменной: россияне склонны идеализировать свое прошлое и критиковать условия взросления нового поколения. В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 18—20 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов