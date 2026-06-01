Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

T2 улучшила покрытие в популярных местах отдыха Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных локациях для отдыха в Волгоградской области. Компания провела технические работы вблизи 11 детских оздоровительных лагерей и баз отдыха в Среднеахтубинском, Дубовском и Иловлинском районах, расширив территорию покрытия и повысив качество связи перед началом сезона отпусков и школьных каникул.

Комплексное развитие сети остается одним из ключевых направлений работы T2 в Волгоградской области. Компания последовательно модернизирует телеком-инфраструктуру и расширяет зону покрытия сети не только в населенных пунктах, но и на транспортных узлах, а также в популярных туристических локациях региона. В преддверии летних отпусков и школьных каникул инженеры T2 усилили покрытие в 11 востребованных рекреационных зонах.

В Среднеахтубинском районе улучшения коснулись детских лагерей «Сказка» и «Чайка», баз отдыха «Дубровский» и «Дружба», а также туристических комплексов «Волжская жемчужина», «Ахтуба Вилладж», «Дубровский» и «Лесная». В Дубовском районе покрытие было расширено вблизи детского лагеря «Зеленая Волна» и пляжа на реке Пичуга, в Иловлинском – у базы отдыха «Хуторок у Казака», а в Калачевском – рядом с оздоровительным комплексом для школьников «Босоногий гарнизон».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Модернизация сети позволила повысить стабильность голосовой связи и улучшить качество сигнала в локациях, где в теплое время года традиционно растет число отдыхающих. Благодаря этому жители и гости региона могут оставаться на связи с близкими и пользоваться привычными цифровыми сервисами во время поездок, отпусков и каникул.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «В период летних каникул для родителей особенно важно оставаться на связи с детьми, где бы они не находились. Возможность быстро позвонить или написать в мессенджере давно стала неотъемлемой частью комфортного и безопасного отдыха. В это время нагрузка на сеть в популярных рекреационных локациях заметно возрастает, поэтому мы заранее готовим инфраструктуру к летнему сезону. Расширяя территорию покрытия и улучшая качество связи в таких местах, мы создаем условия для комфортного общения и доступа к цифровым сервисам для всех жителей и гостей Волгоградской области».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290