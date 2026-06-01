«Т-Банк» упростил проведение международных расчетов для бизнеса

«Т-Банк» представил новое решение для трансграничных операций для корпоративных клиентов. Оно позволяет отправлять платежи за рубеж в рамках агентских схем без заключения договоров с третьими лицами (агентами) и прямого взаимодействия с ними.

Ранее юридическим лицам требовалось заключать отдельный договор с агентом и вести с ним коммуникацию — фиксировать курс, обмениваться документами и согласовывать детали операции. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Теперь клиент взаимодействует только с «Т-Банком»: достаточно подать поручение на проведение платежа, после чего экспертная команда самостоятельно подберет исполнителей, оформит документы и проведет необходимые операции. Юридические отношения между клиентом и платежными агентами полностью исключены, что упрощает оформление расчетов. Такие переводы выглядят как обычные валютные платежи с банковского счета, что потенциально снижает риски налоговых проверок для бизнеса.

Отдельное внимание в решении уделено безопасности расчетов. Банк перечисляет средства агенту только после отправки платежа. Это исключает ситуацию, при которой посредник получает средства, но не выполняет перевод конечному получателю. Упрощается и валютный контроль: клиенту достаточно подтвердить сам платеж — назначение и необходимые документы банк формирует и предоставляет самостоятельно. При этом дополнительных комиссий за упрощенную ВЭД нет — действуют стандартные тарифы на платеж, конвертацию и валютный контроль.

Влад Бокун, руководитель продуктов для ВЭД в «Т-Банке»: «Мы последовательно упрощаем международные расчеты, оптимизируя цепочку участников процесса и, как следствие, снижая операционные и регуляторные риски для компаний и предпринимателей. Раньше клиенту приходилось не только оформлять дополнительные документы, но и коммуницировать напрямую с платежными агентами. Теперь вся логика процесса — от выбора маршрута до взаимодействия с агентом — сосредоточена на нашей стороне. Клиент может выбрать удобный формат работы: продолжать использовать привычную схему или перейти на новую модель. При этом мы сохраняем конкурентные условия и не ограничиваем клиента одним платежным агентом. В новом решении под каждую операцию подбирается наиболее подходящий и экономически эффективный исполнитель, и при появлении более выгодного варианта он может быть подключен без дополнительных операционных процедур. В результате клиенты получают более безопасный и прозрачный процесс, снижение бюрократии и повышение гибкости, сохраняя конкурентные условия по стоимости ВЭД и фокус на основном бизнесе, а не на организации платежной инфраструктуры».

* Агентские схемы в трансграничных расчетах — это легальный механизм проведения платежей за рубеж, где посредник (агент) переводит валюту иностранному поставщику от имени российского импортера. Это позволяет бизнесу оплачивать товары и услуги в валюте, избегая прямых ограничений.

