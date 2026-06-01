Спрос на кадры высокотехнологичных профессий за год снизился на 13,6%, несмотря на восстановление найма в начале 2026 года

Эксперты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) представили обновленный расчет Регионального индекса востребованности кадров для инновационной экономики (СТЕМ) по итогам I квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители АИРР.

Несмотря на традиционное сезонное оживление рынка труда после новогоднего периода, среднесрочный тренд пока на снижение востребованности кадров. По данным документа, в I квартале 2026 г. востребованность кадров для инновационной экономики – спрос на специалистов СТЕМ-профессий – выросла на 27,5% по сравнению с предыдущим кварталом, однако за последние 12 месяцев (март 2026 г. к марту 2025 г.) уровень снизился на 13,6%.

Снижение спроса на высококвалифицированные кадры происходит на фоне замедления экономической активности. По итогам 2025 г. прирост промышленного производства составил 1,3%, инвестиционная активность остается сдержанной, а потребительский спрос демонстрирует умеренную динамику.

Исследование АИРР также фиксирует изменения в структуре спроса. Если ранее одним из ключевых драйверов рынка была ИТ-отрасль, то сегодня работодатели все чаще ищут специалистов инженерного, научно-исследовательского и производственного профиля.

Доля вакансий ИТ-компаний в общем объеме СТЕМ-вакансий составила 13,2% против 15,3% годом ранее. За год абсолютное количество ИТ-вакансий сократилось на 27,3%, что существенно превышает темпы снижения спроса по СТЕМ-сегменту в целом.

«Спрос постепенно смещается в сторону инженерных, эксплуатационных и научно-исследовательских профессий. Именно эти направления сегодня в меньшей степени подвержены автоматизации, поскольку требуют решения физических и прикладных задач в реальном мире. На фоне распространенной идеи о постепенном вытеснении человека ИИ-алгоритмами, полагаем, что именно эти профессии пока останутся «человеческими», — сказал директор АИРР Александр Смекалин.

По данным экспертов, условия занятости постепенно меняются. После периода активного распространения удаленных и гибридных форматов рынок возвращается к более традиционной модели организации труда. В I квартале 2026 г. доля вакансий с полной занятостью выросла до 87,5%, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом сразу на 13,2 процентных пунктов.

Еще одной заметной тенденцией становится сужение возможностей трудоустройства для молодых специалистов. Работодатели сокращают инвестиции в обучение сотрудников без опыта работы и все чаще отдают предпочтение кандидатам с готовыми компетенциями. Доля вакансий, открытых для соискателей без опыта работы, снизилась до 10,1% против 12,9% годом ранее. Особенно заметно эта тенденция проявляется в регионах с более высоким уровнем заработных плат, где компании менее готовы инвестировать в длительную подготовку кадров.

Одновременно возрастает востребованность специалистов старшего поколения. В условиях ограниченных ресурсов и сохраняющегося давления на фонд оплаты труда работодатели все чаще делают выбор в пользу сотрудников с невысокими зарплатными ожиданиями, способных быстрее включиться в рабочие процессы.

По оценкам экспертов АИРР, на рынке труда постепенно формируются признаки возврата от «рынка работника», характерного для периода кадрового дефицита последних лет, к прежней традиционной модели, в которой работодатель играет ключевую роль при выборе сотрудников и диктует условия найма.

«Привычный показатель уровня безработицы уже не в полной мере отражает состояние рынка труда и происходящие на нем изменения. Работодатели по-прежнему заинтересованы в квалифицированных специалистах, однако все чаще делают ставку на производительность и эффективность действующих сотрудников вместо активного наращивания численности персонала. Компании становятся более осторожными в найме, предпочитая удерживать существующих сотрудников. Одновременно растет число работников, находящихся в простое, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском высвобождения», — сказал Александр Смекалин.

По прогнозам АИРР, во II квартале 2026 г. спрос на СТЕМ-специалистов сохранится на относительно стабильном уровне с учетом сезонных факторов. При этом компании продолжат адаптацию к замедлению экономической активности преимущественно за счет повышения эффективности существующих команд и перераспределения нагрузки, а не масштабного расширения найма.

Индекс рассчитывается как количество вакансий СТЕМ-профессий на 10 тыс. человек экономически активного населения в регионе (от англ. STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics –термин, используемый для общего обозначения наиболее стратегически важных академических дисциплин и видов профессиональной занятости). Данные для анализа предоставлены платформой онлайн-рекрутинга «Хэдхантер» (hh.ru).