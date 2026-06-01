«Сколково» и «Инферит Безопасность» создадут комплексные системы безопасности для промышленных предприятий

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и подразделение технологической компании «Инферит» – «Инферит Безопасность» – объявили о стратегическом партнерстве в области промышленной безопасности. Компании объединят инженерную экспертизу и интеграционные возможности для создания комплексных решений, защищающих производственные площадки от внешних факторов риска. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Запрос со стороны промышленности на такие решения растет: операторы крупных производств сталкиваются с новыми типами инцидентов, способных остановить технологические процессы и угрожать персоналу. Стандартные точечные меры безопасности с этим не справляются – необходима единая многоуровневая система, проектируемая под конкретный объект и его регуляторные требования.

«Инферит Безопасность» выступит в партнерстве системным интегратором. На этой стороне – полный цикл работ: обследование производственной площадки, проектирование решений, внедрение и сервисное обслуживание. Сколково обеспечит инженерную экспертизу по построению комплексной пассивной защиты объектов промышленности – в соответствии с действующими нормами и требованиями отраслевых регуляторов.

Совместное решение разрабатывается индивидуально под каждого заказчика и подходит для производственных объектов разного типа. В фокусе первого этапа – предприятия ТЭК и энергетики, где сбой технологического процесса несет самые серьезные последствия для людей и для непрерывности поставок.

«Безопасность промышленных объектов требует перехода от точечных мер к многоуровневым комплексным системам. Объединение наших интеграционных возможностей и разработок «Сколково» создает синергию. Мы предлагаем рынку законченные решения: от проектирования и подготовки паспорта безопасности до ввода систем в эксплуатацию», – сказал Иван Киреев, управляющий директор «Инферит».