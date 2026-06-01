Разделы

ПО Безопасность
|

«Сколково» и «Инферит Безопасность» создадут комплексные системы безопасности для промышленных предприятий

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и подразделение технологической компании «Инферит» – «Инферит Безопасность» – объявили о стратегическом партнерстве в области промышленной безопасности. Компании объединят инженерную экспертизу и интеграционные возможности для создания комплексных решений, защищающих производственные площадки от внешних факторов риска. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Запрос со стороны промышленности на такие решения растет: операторы крупных производств сталкиваются с новыми типами инцидентов, способных остановить технологические процессы и угрожать персоналу. Стандартные точечные меры безопасности с этим не справляются – необходима единая многоуровневая система, проектируемая под конкретный объект и его регуляторные требования.

«Инферит Безопасность» выступит в партнерстве системным интегратором. На этой стороне – полный цикл работ: обследование производственной площадки, проектирование решений, внедрение и сервисное обслуживание. Сколково обеспечит инженерную экспертизу по построению комплексной пассивной защиты объектов промышленности – в соответствии с действующими нормами и требованиями отраслевых регуляторов.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Совместное решение разрабатывается индивидуально под каждого заказчика и подходит для производственных объектов разного типа. В фокусе первого этапа – предприятия ТЭК и энергетики, где сбой технологического процесса несет самые серьезные последствия для людей и для непрерывности поставок.

«Безопасность промышленных объектов требует перехода от точечных мер к многоуровневым комплексным системам. Объединение наших интеграционных возможностей и разработок «Сколково» создает синергию. Мы предлагаем рынку законченные решения: от проектирования и подготовки паспорта безопасности до ввода систем в эксплуатацию», – сказал Иван Киреев, управляющий директор «Инферит».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290