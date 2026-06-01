RUVDS разработает ИБ-систему для анализа облачных сред в реальном времени

Хостинг-провайдер RUVDS запускает НИОКР по разработке специализированного программного обеспечения, направленного на защиту облачной инфраструктуры от скрытых сетевых угроз. Решение будет в режиме реального времени отслеживать и мгновенно блокировать исходящую вредоносную активность непосредственно на уровне виртуальных сетевых адаптеров. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Ключевым вектором исследований станет создание интеллектуальной системы поверхностного анализа пакетов с проверкой состояния (SPI, Shallow Packet Inspection), адаптированной под высоконагруженные облачные среды. Разработка RUVDS будет внедряться непосредственно в изолированную среду гипервизора, позволяя перехватывать аномальную активность виртуального сервера до того, как пакеты покинут внутренний контур дата-центра.

«Наша главная технологическая задача — решить проблему «отравления» облачной репутации и предотвратить превращение арендуемых виртуальных машин в часть ботнетов, спам-ферм или платформ для DDoS-атак. Благодаря алгоритмам SPI система сможет не просто сопоставлять трафик с сигнатурами, а оценивать контекст каждого сетевого соединения на лету. Наше решение позволит выявлять нестандартное поведение ПО, скрытые каналы управления, попытки сканирования портов и нелегитимный исходящий трафик без снижения производительности клиентских VDS. На данный момент мы рассматриваем систему для внутреннего применения, продавать решение не планируем», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Первые тесты прототипа системы компания проведет на базе собственной инфраструктуры в IV квартале 2026 г. – в том числе в экстремальных условиях в рамках текущих космических и полярных исследовательских программ компании.