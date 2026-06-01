Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

RUVDS разработает ИБ-систему для анализа облачных сред в реальном времени

Хостинг-провайдер RUVDS запускает НИОКР по разработке специализированного программного обеспечения, направленного на защиту облачной инфраструктуры от скрытых сетевых угроз. Решение будет в режиме реального времени отслеживать и мгновенно блокировать исходящую вредоносную активность непосредственно на уровне виртуальных сетевых адаптеров. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Ключевым вектором исследований станет создание интеллектуальной системы поверхностного анализа пакетов с проверкой состояния (SPI, Shallow Packet Inspection), адаптированной под высоконагруженные облачные среды. Разработка RUVDS будет внедряться непосредственно в изолированную среду гипервизора, позволяя перехватывать аномальную активность виртуального сервера до того, как пакеты покинут внутренний контур дата-центра.

«Наша главная технологическая задача — решить проблему «отравления» облачной репутации и предотвратить превращение арендуемых виртуальных машин в часть ботнетов, спам-ферм или платформ для DDoS-атак. Благодаря алгоритмам SPI система сможет не просто сопоставлять трафик с сигнатурами, а оценивать контекст каждого сетевого соединения на лету. Наше решение позволит выявлять нестандартное поведение ПО, скрытые каналы управления, попытки сканирования портов и нелегитимный исходящий трафик без снижения производительности клиентских VDS. На данный момент мы рассматриваем систему для внутреннего применения, продавать решение не планируем», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Первые тесты прототипа системы компания проведет на базе собственной инфраструктуры в IV квартале 2026 г. – в том числе в экстремальных условиях в рамках текущих космических и полярных исследовательских программ компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Хакеры взломали и украли коды двух крупных разработчиков ИИ

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290