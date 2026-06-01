Пекарни «Печорин» предсказывают поломки оборудования при помощи Okdesk

Сеть пекарен «Печорин» внедрила и использует платформу Okdesk. Об этом CNews сообщил представитель Okdesk.

На данный момент в платформе учтены все точки сети и всё оборудование – от кассовых аппаратов до печей и тестомесов. Если касса зависла, печь не держит температуру или холодильник работает со сбоями, об этом сразу сообщают через Okdesk. Также платформа помогает планировать регулярные проверки оборудования, что помогает предупреждать проблемы и поломки заранее.

Каждая заявка обрабатывается с назначенной скоростью для решения. Например, если возникла неполадка в главной печи и возникает опасность того, что хлеб не получится испечь, то заявку возьмут в работу моментально.

Своевременная обработка заявок на обслуживание ИТ-инфраструктуры и оборудования обеспечивает непрерывную работу точек продаж и заведений «Печорин», чтобы каждый посетитель мог купить хлеб каждый день.

«Благодаря вниманию к деталям, современным технологиям работы с тестом и автоматизации процессов наш хлеб всегда есть в продаже, его вкус не меняется от раза к разу, выпечка поступает на прилавок свежей, а оплата проходит без сбоев», – сказал шеф-пекарь «Печорина» Никита Жестков.

