Разделы

Безопасность Бизнес
|

Oxygen стал провайдером технологий «АйТи Бастион»

Разработчик «АйТи Бастион» объявил о расширении партнёрской программы MSSP (англ. Managed Security Service Provider — поставщик услуг по управлению безопасностью): к ней присоединился ещё один участник — провайдер Oxygen. Компания получила право распространять PAM-систему СКДПУ НТ как сервис и предоставлять заказчикам услуги контроля привилегированного доступа на базе собственной облачной инфраструктуры.

Сервисная модель будет реализована компанией «АйТи Бастион» в рамках недавно анонсированной партнёрской программы. Она даёт организациям возможность выстраивать контроль привилегированного доступа без лицензии PAM-системы на балансе и без собственных ИБ-специалистов — эти задачи передаются сертифицированному провайдеру.

В рамках партнёрства заказчики Oxygen получат доступ к полному функционалу СКДПУ НТ без капитальных затрат на лицензию и без необходимости содержать профильных специалистов в штате. Провайдер возьмёт на себя весь цикл работы с PAM-системой: от её настройки до расследования инцидентов. Подписка уже доступна для оформления на срок от одного месяца. Это позволит использовать СКДПУ НТ как для долгосрочной эксплуатации, так и для точечных задач в рамках небольших проектов.

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов Цифровизация

«Мы рассчитывали, что сервисная модель будет востребована, но интерес партнёров оказался выше наших ожиданий. Oxygen — уже второй провайдер в нашей сети MSSP-партнёров, и это не случайно: компании с сильной ИБ-экспертизой видят в PAM-as-a-Service реальный рыночный продукт, а не эксперимент», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарёв.

«PAM уже можно смело назвать базовым решением для команд, которые всерьез думают о безопасности бизнеса. С «АйТи Бастион» мы запустили PAM-as-a-Service, который разворачивается в любой инфраструктуре, — от нашего аттестованного облака до приватных сред, разработанных под специфику бизнеса или требования регулятора. Так мы усиливаем ИБ-команды в самом уязвимом месте — на уровне привилегированных пользователей», — отметил директор по информационной безопасности Oxygen Кирилл Орлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Рынок чипов в России продолжит падать. Китайские компоненты усиливают позиции

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290