От теории к практике: «Киберпротект» и Плехановский университет расширяют сотрудничество в области ИТ-образования

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о расширении сотрудничества. Соглашение закрепляет намерения сторон развивать совместные образовательные инициативы, расширять участие представителей ИТ-отрасли в подготовке студентов и усиливать практическую составляющую обучения по ИТ-направлениям. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

Партнерство реализуется в рамках инициативы Минцифры России по совершенствованию подготовки студентов ИТ-специальностей и направлено на повышение качества образования, развитие прикладных компетенций и укрепление взаимодействия между вузами и технологическими компаниями

В рамках нового формата сотрудничества стороны будут развивать образовательные проекты, ориентированные на формирование у студентов актуальных профессиональных навыков в области информационных технологий. Эксперты из числа инженеров «Киберпротекта» примут участие в преподавании профильных дисциплин, а также в разработке и актуализации образовательных программ с учетом современных требований ИТ-отрасли и практик информационной безопасности.

Отдельным направлением взаимодействия станет организация практической подготовки студентов ИТ-специальностей с их обязательным трудоустройством на период прохождения практики. Такой формат позволит обучающимся получить опыт работы с реальными задачами индустрии, а также современными технологиями и ИТ-решениями еще во время учёбы.

Сотрудничество «Киберпротекта» и РЭУ им. Г.В. Плеханова уже успешно развивается в рамках стратегического партнерства в сфере ИТ и информационной безопасности. Всего за год стороны реализовали множество совместных проектов и инициатив на уровне высшего и средне-специального образования.

Так, преподаватели кафедры прикладной информатики и информационной безопасности Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики РЭУ, педагоги Московского приборостроительного техникума, а также учащиеся вуза и техникума прошли интенсивы по технологиям и продуктам «Киберпротекта» — системе резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» и DLP-системе «Кибер Протего». Кроме того, эксперты компании приняли участие в актуализации рабочих программ дисциплин университета.

«Мы развиваем сотрудничество с РЭУ им. Г.В. Плеханова, настоящей кузницей кадров для экономики страны, и переходим от отдельных проектов к стратегическому партнёрству. За предыдущий год совместной работы мы не только познакомили педагогов и студентов с нашими продуктами, но и помогли актуализировать учебные программы, сделав их более прикладными и практикоориентированными. Новое соглашение закрепляет наше решение всесторонне вкладываться в подготовку ИТ-профессионалов и в тесной связке бизнес-вуз развивать реальные практические инструменты, которые качественно меняют подход к образованию», — сказад генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

«Расширение сотрудничества с компанией «Киберпротект» — это логичный шаг в рамках нашей системной работы по интеграции индустриальной экспертизы в образовательные программы. Включение специалистов-практиков в преподавание, стажировки с трудоустройством и постоянная актуализация учебных курсов под задачи лидеров ИТ-отрасли — это именно тот формат, который превращает университет в настоящую кузницу востребованных ИТ-кадров. Уверен, что наше партнерство с «Киберпротектом» станет примером эффективного взаимодействия бизнеса и высшей школы и послужит укреплению кадрового потенциала всей российской ИТ-сферы», — сказал ректор Плехановского университета Иван Лобанов.