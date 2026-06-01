Nodul ускорил выпуск интеграций в шесть раз с помощью ИИ

Компания Nodul представила собственный ИИ-конвейер для разработки интеграций. Новый инструмент уже позволил увеличить их выпуск с 15 до 100 в месяц. Результат подтвержден по итогам апреля 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель Nodul.

AI-builder — внутренняя система Nodul, в которой ИИ работает внутри жесткой «обвязки» из правил, паттернов и проверок. Он помогает автоматизировать почти весь цикл создания интеграции: анализ API-документации, генерацию кода, написание тестов, обработку ошибок, подготовку описаний и документации, а также сборку пользовательского интерфейса. При этом человек остается на контроле, задает рамки задачи, валидирует результат и принимает финальное решение о выпуске.

Одна интеграция — это полноценное подключение к приложению с набором сценариев работы. Она может включать несколько десятков триггеров и действий. Например, создание записи в CRM, поиск компаний, обновление сделки или передачу данных между сервисами.

Командные 100 интеграций в месяц складываются из заметного роста на уровне отдельного инженера. До подключения AI-builder один разработчик Nodul выпускал в среднем 3-7 интеграций в месяц, а сейчас сильные специалисты с AI-builder доходят до 40-50. Конвейер не привязан к категории сервиса, его можно одинаково применять к CRM, «», «Битрикс24», ЭДО, маркетинговым платформам, базам данных, телефонии и мессенджерам.

«Долгое время ИИ в разработке обсуждали как помощника программисту — инструмент, который ускоряет отдельного человека на 20-30%. Наш опыт показывает другой сценарий. Нейросети начинают ускорять сам процесс производства софта. Разработка интеграций исторически была ремесленной: каждый коннектор кто-то делал вручную, как штучное изделие. AI-builder превращает это в конвейер, где роль человека смещается от написания кода к проектированию системы и контролю качества», — сказал Саша Данилов, генеральный директор и основатель Nodul.

Контроль качества в AI-builder выстроен в несколько слоев: автотесты, валидация со стороны ИИ и финальное ревью разработчиком. Ни одна интеграция не уходит в продакшн без проверки разработчиком.

На практике запуск такого конвейера снимает один из главных барьеров для автоматизации — ожидание интеграции с нужным сервисом. Если раньше «нишевое» подключение могло месяцами оставаться в очереди разработки, теперь такие запросы можно закрывать кратно быстрее. За счет этого каталог интеграций становится шире и актуальнее, а у бизнеса остается меньше «слепых зон», где автоматизацию приходится дорабатывать вручную.

