Минцифры: почти 150 тыс. человек подтвердили свои ИТ-навыки на платформе подтверждения ИТ-компетенций за год

Год назад на «Госуслугах» заработала платформа подтверждения ИТ-компетенций. По сообщению Минцифры, за это время порядка 150 тыс. человек успешно прошли тестирование по разным направлениям — это более 10% от общего числа ИТ-специалистов в России, что свидетельствует о высоком интересе к платформе и её востребованности в профессиональном сообществе. Всего успешно прошли оценку почти 290 тыс. раз.

Кто подтверждал компетенции: 95,3 тыс. — ИТ-специалисты; 28 тыс. — представители других сфер; 24,5 тыс. — студенты как ИТ-, так и не ИТ-специальностей

В каких регионах платформа пользовалась наибольшей популярностью: Москва — 46 тыс. пользователей прошли тестирование; Санкт-Петербург — 15 тыс.; Московская область — 5 тыс.; Краснодарский край — 4 тыс.; Свердловская область — 3,5 тыс.;

Разрез по уровням: 92 тыс. — базовый уровень владения ИТ-компетенцией; 26,2 тыс. — средний уровень; 29,4 тыс. — продвинутый уровень;

Топ-5 самых часто подтверждаемых теоретических ИТ-компетенций: Linux — более 13 тыс. подтверждений; API — более 10,6 тыс.; HTML — более 8,5 тыс. Docker — более 6,3 тыс.; JavaScript — более 4,5 тыс.

Топ-5 самых часто подтверждаемых практических компетенций: SQL — свыше 2,5 тыс. раз; Python — свыше 2,3 тыс. раз; C# — почти 750 раз; Java — порядка 700 раз; PHP — около 630 раз.

Пройти тестирование на платформе можно абсолютно бесплатно. По его результатам пользователь может получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу. Он будет доступен на «Госуслугах».

Всего за год по запросу граждан было выдано 91,8 тыс. сертификатов ИТ-компетенций. Из них: 46,9 тыс. — базовый уровень; 10,3 тыс. — средний уровень;24,6 тыс. — продвинутый уровень.

Платформа для подтверждения ИТ-компетенций позволяет работодателям объективно оценить навыки потенциальных сотрудников, а ИТ-специалистам — проверить свои силы и заявить о своих компетенциях на рынке. Всё это направлено на развитие ИТ-отрасли.