«Кью-центр» создал на базе платформы «ИНКА 4.0» систему для управления энергоресурсами

Системный интегратор «Кью-центр» разработал на основе платформы «ИНКА 4.0» новое решение для энергетических подразделений промышленных предприятий. Продукт позволяет вывести управление энергоресурсами на новый уровень: выявлять скрытые взаимосвязи и прогнозировать ключевые показатели, позволяя руководителям действовать превентивно. Об этом CNews сообщили представители интегратора «Кью-центр».

Новое решение на базе платформы «ИНКА 4.0» дает возможность промышленным предприятиям перейти от реактивного управления энергоресурсами к проактивному. Это позволяет им повысить энергоэффективность, сократить простои оборудования и оптимизировать операционные затраты.

Продукт не только визуализирует энергопотребление, но и объединяет разрозненные данные в единый контур управления производством. Решение соответствует государственным требованиям к импортозамещению и гарантирует высокий уровень кибербезопасности, будучи созданным на базе платформы «ИНКА 4.0», которая внесена в Реестр отечественного ПО.

Одной из ключевых функциональных возможностей решения является построение прогнозов на сутки и неделю вперед. Система самообучается на истории показаний счетчиков, учитывая время суток, день недели, сезонность и даже погоду, что позволяет спрогнозировать пики потребления электричества и воды.

Среди других ключевых возможностей решения — планирование операций и управление «пиками» нагрузки водо- и электропотребления для снижения стоимости в период максимальной мощности. Система показывает взаимное влияние воды и электричества, например, увеличение нагрузки на электросеть при резком росте водопотребления.

Большое значение для предприятий имеет и автоматизированный поиск системой «похожих дней». Решение находит в архиве дни с идентичной производственной картиной. Руководитель может сравнить, насколько эффективной была работа предприятия в тот или иной отрезок времени в сравнении с прошлым периодом и локализовать причину отклонения.

Не менее важную роль для предприятий играет возможность создания системой тепловой карты эффективности. Простая цветовая схема по дням недели и часам подсвечивает «красные зоны» одновременного перерасхода обоих ресурсов, помогая точечно настраивать сменные задания.

Еще одна ключевая возможность продукта — единый «пульт управления» для руководителя. Ключевые метрики, графики взаимовлияния и таблица «план-факт» с автоматической детекцией проблем выводятся на один экран.

Продукт бесшовно интегрируется с автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП) и управления ресурсами (ERP) через открытые API платформы «ИНКА 4.0».

Благодаря модулю «ИНКА.НСИ» решение обеспечивает централизацию нормативно-справочной информации (НСИ). Система позволяет оперативно вести и обновлять корпоративные справочники оборудования, технологических параметров и статей затрат, поддерживая порядок в критически важных данных даже при огромных объемах данных.

Модуль «ИНКА.Интеграция» позволяет решению в реальном времени собирать показания с промышленных датчиков и IoT-устройств. При помощи ИИ-алгоритмов, созданных «Кью-центр», система формирует краткосрочные прогнозы отклонений и таким образом предотвращает нештатные ситуации.

BI-модуль, разработанный «Кью-центр», трансформирует сырые данные в интуитивно понятные дашборды и графическую аналитику, превращая сложную статистику в инструмент принятия быстрых и взвешенных решений.

«Для промышленности важно, чтобы производственные данные были точными и доступными в реальном времени. Новое решение на базе платформы «ИНКА 4.0» позволяет выйти за пределы простой визуализации. Объединяя разрозненные данные в единый контур, система позволяет выявлять скрытые взаимосвязи, прогнозировать ключевые показатели и управлять пиками нагрузки. Это дает возможность предприятиям управлять производством на уровне всей компании и точечно снижать операционные затраты», — сказал генеральный директор компании ИНКА 4.0 Павел Калякин.

«Мы создали решение, которое отличает не только богатый функционал, но и возможность работы с данными без риска их утечки или потери. Сейчас мы запускаем серию демонстрационных показов системы, где покажем, как работает продукт и расскажем больше о его технологических особенностях. Для презентаций мы будем использовать как обезличенные данные конкретных предприятий, так и модель, максимально приближенную к реальности», — отметил технический директор «Кью-центр» Александр Реут.