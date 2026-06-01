«КонсультантПлюс» выпустил новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам»

Вышел новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ)» от «КонсультантПлюс». В нем представлено более 100 образцов заполнения документов, которые потребуются при выполнении государственных и муниципальных заказов по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Готовые формы помогут снизить антимонопольные и юридические риски. Формы актуализируют ежедневно. Об этом CNews сообщил представитель «КонсультантПлюс».

Формы подготовлены для различных ситуаций: по Закону №44-ФЗ (соглашение о расторжении государственного контракта; образец требования о выплате по независимой гарантии и др.); по Закону №223-ФЗ (возражение (отзыв) на жалобу в ФАС России; соглашение о замене стороны по договору и др.); формы, защищающие интересы заказчика; формы, защищающие интересы поставщика; кадровые документы для контрактной службы (положения, должностные инструкции).

В новых формах можно найти: примечания с практическими рекомендациями и предупреждениями о рисках, полезные при подготовке документов; варианты безопасных формулировок для условий, которые могут отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Новый продукт пригодится специалистам по закупкам, юристам и кадровикам, разрабатывающим документы для контрактной службы организации.

В системе «КонсультантПлюс» есть и другие формы с комментариями о рисках: формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам; формы с комментариями о рисках для договорной работы; формы с комментариями о рисках для корпоративной работы.

