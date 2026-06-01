Калужская компания «Праймтон» повышает производительность труда с помощью инструментов бережливого производства

Калужская компания «Праймтон» (г. Кондрово, Дзержинский район), которая с 2018 г. специализируется на производстве бумаги для гофрирования — ключевого компонента упаковочных материалов, продолжает участие в федеральном проекте «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Спустя три месяца с момента старта предприятие проходит этап диагностики и планирования. Об этом CNews сообщили представители Агентства развития бизнеса.

В качестве пилотного выбран ключевой для предприятия поток — производство бумаги для гофрирования. Здесь команда совместно с экспертами РЦК Калужской области провела оцифровку процессов и выявила узкое место: им оказалась бумагоделательная машина (БДМ) — сердце производства, от работы которой напрямую зависит весь выпуск продукции. Именно на повышение эффективности этого участка сейчас сосредоточены основные усилия команды.

Одним из первых практических шагов стала закупка и установка гидравлического пресса: он существенно сокращает объемы отходов производства, снижает расходы на их складирование и транспортировку и напрямую работает на экономику предприятия.

«Три месяца назад мы сделали осознанный шаг — и сегодня видим, что он был правильным. Люди вникают в процессы, осваивают инструменты бережливого производства, появляется культура работы с потерями. Изменения, которые казались абстрактными, становятся реальными», — сказал генеральный директор ООО «Праймтон» Армен Торосян.

В ближайшее время на предприятии заработает проектный офис из внутренних инструкторов — сотрудников самого «Праймтона», прошедших обучение принципам бережливого производства. Их задача — закрепить изменения на пилотном потоке и тиражировать успешный опыт на другие участки.


