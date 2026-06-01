«Гравитон» и Orion soft подтвердили совместимость серверов линейки «Алдан» с системой виртуализации zVirt

Компания «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft объявили об успешном завершении тестирования совместимости серверного оборудования линейки на базе материнских плат «Алдан» с системой виртуализации zVirt (версия 4.5).

В ходе испытаний, проведенных на базе тестового стенда «Гравитон», была подтверждена стабильная работа системы виртуализации zVirt на высокопроизводительных серверах серии C2xx2АА (модели C2122АА и C2242АА). Специалисты компаний успешно провели проверку по программе и методике испытаний (ПМИ), подтвердив корректность работы ключевых сервисов: управления сетью, хранения данных и обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры.

Серверы «Гравитон» серии C2xx2АА — это универсальные решения, которые различаются плотностью хранения данных (12 или 24 диска в передней корзине), что позволяет заказчикам гибко подбирать конфигурацию под конкретные задачи виртуализации.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей с инсталляционной базой более чем 19,1 тыс. хостов. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем, «Гравитон», сказал: «Успешная сертификация линейки на базе материнских плат „Алдан“ — это логичное продолжение нашего сотрудничества с Orion soft. Ранее мы подтвердили совместимость с нашими серверамиАрктика“, и теперь расширяем портфель протестированных решений. Для наших заказчиков это гарантия того, что связка из отечественного „железа“ и софта готова к работе в высоконагруженных средах прямо „из коробки“».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft, отметил: «Мы видим растущий запрос рынка на готовые и проверенные программно-аппаратные связки. Тестирование zVirt 4.5 на серверах „Алдан“ показало отличные результаты производительности. В ближайших планах наших компаний — расширение сотрудничества, включая тестирование новой версии zVirt 5.0 на других моделях оборудования „Гравитон“».

По итогам испытаний компании подписали сертификат совместимости. Информация о поддержке серверов «Алдан» внесена в официальную матрицу совместимости Orion soft.

