BSS и ИжГТУ будут совместно готовить ИТ-кадры для цифровой экономики

Компания BSS и ИжГТУ подписали соглашение о реализации образовательных программ и стажировок по направлениям искусственного интеллекта и речевых технологий.

Компания BSS, российский разработчик речевых технологий и решений на базе искусственного интеллекта, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (ИжГТУ) заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для цифровой экономики. Об этом CNews сообщил представитель BSS.

Партнерство направлено на интеграцию актуальных отраслевых знаний и практического опыта в образовательный процесс, а также на создание для студентов прямого пути к стажировкам и трудоустройству в технологической компании. Документ подписан в рамках исполнения требований постановления Правительства РФ и закрепляет долгосрочное взаимодействие вуза и ИТ-бизнеса.

Взаимодействие сторон будет строиться на взаимовыгодных основах и конкретных обязательствах, нацеленных на практический измеримый результат. Сотрудничество сфокусируется на следующих направлениях:

Преподавание экспертов BSS в ИжГТУ. Специалисты компании — практики в области искусственного интеллекта, больших языковых моделей (LLM), технологии RAG и речевой аналитики — будут проводить лекции, практические занятия и мастер-классы для студентов ИжГТУ по ИТ-дисциплинам

Стажировки и трудоустройство в BSS. Лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в BSS с назначением персональных наставников и последующим рассмотрением кандидатур для трудоустройства.

Разработка образовательных программ. Эксперты BSS примут участие в актуализации рабочих программ дисциплин, программ практик и учебно-методических материалов, обеспечивая их соответствие актуальным требованиям рынка труда.

«Для BSS образование — это стратегическая инвестиция в будущее отрасли. Мы видим высокий потенциал у студентов ИжГТУ и готовы делиться с ними экспертизой, накопленной за 30 лет разработки программного обеспечения и работы с крупнейшими предприятиями. Наши технологии — это не просто код, это решения, которые уже сегодня автоматизируют контакт-центры, улучшают клиентский опыт и трансформируют бизнес-процессы. Мы хотим, чтобы выпускники вуза приходили к работодателям с пониманием реальных задач и готовыми компетенциями», — отметил Георгий Кравченко, генеральный директор BSS.

Партнерство BSS, обладающей уникальной экспертизой, с ИжГТУ позволит студентам получить доступ к передовым технологиям ИИ, речевым платформам и современным инструментам по созданию ИИ-агентов и мультиагентных систем. Соглашение призвано способствовать укреплению связей между академическим сообществом и технологическим бизнесом, что критически важно для подготовки кадров для цифровой экономики.

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова — один из ведущих технических вузов Приволжского федерального округа, реализующий программы подготовки по IT-направлениям «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия». Университет активно развивает цифровую образовательную среду и сотрудничает с индустриальными партнерами для обеспечения практической ориентированности обучения.

«Цифровизация инженерного образования — наш приоритет. Партнерство с BSS открывает для студентов уникальную возможность работать с технологиями уровня enterprise, участвовать в реальных проектах и формировать портфолио еще до выпуска. Это именно тот формат "университет 4.0", к которому мы стремимся», — сказал заведующий кафедрой «Информационные системы» Максим Горохов, ответственный за взаимодействие с индустриальным партнером в лице BSS от ИжГТУ.