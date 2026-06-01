Разделы

Бизнес Кадры
|

«Академия iSpring» запустила новые курсы для специалистов, руководителей и директоров по персоналу

«Академия iSpring» объявила о запуске двух новых курсов для специалистов и руководителей в сфере управления персоналом: «Директор по персоналу» и «Бизнес-партнер по управлению персоналом». Программы помогут выстроить функцию управления под задачи бизнеса и получить практический опыт решения комплексных задач.

Курс «Директор по персоналу» подойдет менеджерам, бизнес-партнерам и специалистам, готовящимся к переходу на позицию директора по персоналу. Программа посвящена запуску и развитию функции на уровне всей компании. Среди тем: формирование стратегии по управлению персоналом, делопроизводство, системы оценки и мотивации, управление бюджетом, развитие команды, а также использование аналитики и искусственного интеллекта.

Курс «Бизнес-партнер по управлению персоналом» предназначен для тех, кто хочет развиваться в этой роли и стать стратегическим консультантом для руководителей. Участники курса разберут, как связывать инструменты управления персоналом с бизнес-целями, работать с аналитикой, выстраивать системы подбора, адаптации, обучения, мотивации и оценки, а также усиливать корпоративную культуру и бренд работодателя.

Оба курса построены в формате пошагового симулятора. Слушатели будут решать бизнес-задачи, работать с кейсами, разрабатывать решения для своей компании, получать обратную связь и защищать итоговый проект. Обучение проходит онлайн с живыми вебинарами, практикумами и домашними заданиями. Программы ведут действующие эксперты по управлению сильными командами. После защиты итогового проекта выпускники получат сертификат «Академии iSpring».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Роль специалистов по персоналу в компаниях заметно меняется: бизнес ждет не только закрытых вакансий, оформленных процессов и обучающих программ, но и понятного вклада в финансовые и операционные результаты. Поэтому мы сделали новые курсы максимально прикладными. Слушатели будут учиться говорить с руководителями на языке целей, метрик и решений. Для одних — это возможность перейти в роль бизнес-партнера по управлению персоналом, для других — подготовиться к управлению всей функцией персонала и увереннее работать с топ-менеджментом», — сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

«Академия iSpring» развивает образовательные программы для специалистов по корпоративному обучению, управлению персоналом и разработке электронных курсов. В портфеле академии — курсы по созданию онлайн-обучения, управлению обучением, развитию команд, работе с образовательными технологиями и продуктами iSpring.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В ИТ-отрасли большие проблемы. Зарплаты не растут, джунов не нанимают. Виноваты экономика и нейросети

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Из одиночного атома создан квантовый микроскоп с разрешением, недоступным современным приборам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290