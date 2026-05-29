«ЮMoney» запустила доставку карт через «Самокат» в Краснодаре

«ЮMoney» расширила географию доставки карт через «Самокат» — теперь оформить быструю доставку можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Краснодаре. Время доставки карты — от 15 минут.

«В «ЮMoney» почти треть всех курьерских доставок карт приходится на экспресс-канал через «Самокат». Это отражает общий сдвиг пользовательских ожиданий в сторону принципа "здесь и сейчас". Мы ожидаем, что с запуском в Краснодаре доля быстрой доставки будет расти. Пользователи всё чаще выбирают сервисы, которые работают мгновенно. Наш продукт позволяет быстро получить полноценное платёжное средство для офлайн- и онлайн-платежей. Активация карты происходит онлайн и полностью закрывает потребности в проведении повседневных платежей», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Выбор Краснодара для расширения географии не случаен. Город входит в число крупных региональных центров с развитой инфраструктурой быстрой доставки и высокой концентрацией активных пользователей цифровых сервисов.

«Сегодня пользователи ожидают быстрых и удобных решений не только в e-grocery, но и в других повседневных сценариях. Отвечая на этот запрос, Самокат развивает DaaS-продукт (доставка как сервис), открывая своим партнерам доступ к быстрой доставке, логистической инфраструктуре и операционной экспертизе сервиса. Расширение сотрудничества с «ЮMoney» в Краснодаре – хороший пример эффективных решений. Бизнес получает готовую скорость, пользователи – подаренное время и привычный сервис», — сказала Ирина Ефимова, руководитель направления взаимодействия с внешними партнерами в «Самокате».

Оформить доставку с помощью «Самоката» можно для моментальных чёрных карт «Мир» от «ЮMoney». Заказ доступен на сайте и в приложении «ЮMoney». Если кошелька ещё нет, регистрация займёт пару минут.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Ритейл

Чтобы заказать карту на сайте, нужно зайти на страницу заказа карты и выбрать карту в чёрном дизайне, затем указать адрес доставки — система автоматически проверит доступность экспресс-доставки в конкретной локации. В мобильном приложении нужно зайти в раздел «Карты», найти блок «Выпустить карту» и выбрать «Быстрая пластиковая». После указания адреса доставки система подскажет, доступна ли услуга по этому адресу.

За карту «ЮMoney» нужно заплатить только один раз: 699 руб. В стоимость входят выпуск карты, доставка и обслуживание.

Картами удобно платить онлайн и в обычных магазинах. За покупки можно получить кешбэк баллами от «ЮMoney» и рублями от партнёров платёжной системы «Мир».

