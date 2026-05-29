В России планируется к запуску первая экспериментальная программа сквозного обучения ИИ для школьников

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), Технопарк «Сколково», Международная гимназия «Сколково» и инновационная школа «Сколка» подписали соглашение о запуске первой в России программы изучения искусственного интеллекта для школьников с 1 по 11 класс. С 1 сентября 2026 г. уроки ИИ войдут в обязательную программу двух школ — Международной гимназии «Сколково» и школы «Сколка». Остальные школы смогут бесплатно использовать методические материалы программы в формате дополнительного образования. Программа разработана в партнерстве с экспертами технологической платформы «Авито» и ведущим китайским университетом.

Главный барьер для внедрения ИИ в экономике сегодня — не сама технология, а люди. Сотрудники осваивают эти инструменты уже во взрослом возрасте, без школьной и вузовской базы, и именно это тормозит реальное применение ИИ в компаниях. Нынешние первоклассники выйдут на рынок труда в середине 2030-х, когда искусственный интеллект будет встроен в большинство профессиональных задач. Сократить разрыв можно только через раннее обучение — с тех лет, когда формируется базовая грамотность.

Программа «Урок ИИ» построена по принципу постепенного погружения. В начальной школе дети учатся понимать, как работает искусственный интеллект, корректно формулировать запросы к нейросетям, критически оценивать их ответы и безопасно обращаться с цифровыми инструментами. В средней и старшей школе добавляются алгоритмы, основы машинного обучения, этика ИИ и применение технологий в будущей профессии — вплоть до проектной работы и профориентации.

Практическая часть программы уже стартовала. Пилотные уроки для учеников 1–4 классов прошли в мае 2026 г. в Международной гимназии «Сколково» и инновационной школе «Сколка». Занятия провели вместе с партнером программы — «Авито»: ее эксперты на реальных кейсах показали школьникам, как устроены нейросети и как с ними работать.

Методическая программа для 1–4 классов уже доступна педагогам и родителям по всей стране — это сценарии уроков, рабочие листы и рекомендации по проведению занятий. Материалы для средней и старшей школы будут поэтапно публиковаться на сайте проекта с сентября 2026 г.

Образовательную методику Технопарк «Сколково» разрабатывал с опорой на лучший мировой опыт. Один из мировых лидеров по интеграции ИИ в школу — Китай, где в рамках государственной стратегии AI Plus Education технологии искусственного интеллекта внедряются в образование от начальной до старшей школы. Этот опыт учтен в российской программе и адаптирован под отечественную школу.

«Мы хотим научить талантливых молодых людей настоящей цифровой грамотности: критически оценивать информацию и видеть в новых технологиях удобный инструмент для решения реальных задач — от школьных проектов до пилотных решений для города и страны», — сказал Александр Чернов, заместитель председателя правления по общественной, социальной и образовательной политике Фонда «Сколково».

«Знакомство с искусственным интеллектом должно начинаться как можно раньше и формировать не только навыки, но и культуру ответственного, осознанного использования технологий. Запуск программы для школьников — часть большой системной работы Технопарка по направлению ИИ», — сказал Роман Русанов, генеральный директор Технопарка «Сколково».

«Мы влюбляем школьников в технологии. Участие в проекте помогает показать детям, как искусственный интеллект работает в реальных продуктах и командах: какие задачи решает, какие профессии за этим стоят. Важно, чтобы дети видели — за большими цифровыми продуктами стоят живые люди, реальные задачи и понятный путь в профессию», — отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

«Современная школа — это не гонка за технологиями, а забота о детском любопытстве. Мы не боимся ИИ, мы учимся дружить с ним, оставляя за собой право на ошибку, мечту и живое «почему?», — отметила Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии «Сколково».

«Искусственный интеллект перестает быть узкой технологической темой и становится новой базовой грамотностью. Наша задача — сделать его понятным и доступным для детей со школьного возраста, помочь им ориентироваться в мире ИИ осознанно и этично», — сказала Наталия Копытова, директор инновационной школы «Сколка».