Trassir выпустила новые линейки мониторов для систем видеонаблюдения Eco и Pro

Компания Trassir объявила о расширении линейки оборудования для систем видеонаблюдения, представив мониторы серий Eco и Pro. Новые устройства предназначены для организации рабочих мест операторов, постов охраны, диспетчерских и ситуационных центров, где требуется непрерывный контроль видеоинформации.

Линейки включают модели с диагональю экрана от 24 до 32 дюймов и ориентированы на использование в составе профессиональных систем видеонаблюдения различного масштаба — от небольших объектов до распределенных инфраструктурных комплексов.

Все устройства оснащены современными IPS-матрицами, обеспечивающими широкие углы обзора и стабильную цветопередачу. Мониторы поддерживают подключение по HDMI и VGA, оборудованы встроенными динамиками и совместимы с креплениями стандарта VESA, что упрощает интеграцию в существующую ИТ- и инженерную инфраструктуру объектов.

Серия Eco предназначена для типовых задач видеомониторинга. В нее вошли модели с диагональю 24 и 27 дюймов и разрешением Full HD. Устройства рассчитаны на повседневную эксплуатацию в системах безопасности коммерческих, административных и социальных объектов.

Серия Pro ориентирована на проекты с повышенными требованиями к качеству визуализации и комфорту работы операторов. Мониторы поддерживают частоту обновления 100 Гц и обладают увеличенной контрастностью, что позволяет более детально отображать динамичные сцены и сложные участки изображения. В линейку также вошла модель с диагональю 31,5 дюйма и разрешением QHD, предназначенная для работы с большим количеством одновременно отображаемых видеопотоков.

Новые мониторы разработаны с учетом требований круглосуточной эксплуатации и могут использоваться в составе комплексных решений Trassir для объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, коммерческой недвижимости, ритейла и государственного сектора.

Расширение линейки оборудования позволяет заказчикам строить системы видеонаблюдения на базе единой экосистемы Trassir, включая программное обеспечение, серверное оборудование, видеокамеры, сетевую инфраструктуру и средства отображения информации.

