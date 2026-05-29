TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения

TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила на российском рынке новые серии телевизоров TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro.

Новые модели объединяют передовые технологии обработки изображения, алгоритмы искусственного интеллекта, игровые функции и современный дизайн. Серии ориентированы на разные сценарии использования – от ежедневного просмотра контента до требовательного гейминга и домашнего кинотеатра. Об этом CNews сообщил представитель TCL.

Серии TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro построены на технологиях Mini LED нового поколения, обеспечивающих более точный контроль подсветки и высокий уровень детализации.

Серия TCL Q6C использует технологию QD-Mini LED с высокой точностью регулировки яркости и локального затемнения до 512 зон. Сочетание технологии квантовых точек и экрана HVA позволяет добиться насыщенных цветов, глубокого черного цвета и высокого уровня контрастности.

Телевизоры TCL Q7D получили технологию RGB-Mini LED, использующую независимое управление красным, зеленым и синим светом. Такой подход позволяет повысить точность цветопередачи, улучшить насыщенность изображения и обеспечить более естественное отображение сложных цветовых сцен.

Серия TCL Q7D Pro оснащена технологией SQD-Mini LED, объединяющей Mini LED-подсветку нового поколения, систему сверхточного управления светом и технологию Super QLED. В сочетании с экраном HVA 2.0 Pro телевизоры обеспечивают высокую контрастность, глубокие темные сцены и точную передачу световых акцентов.

Телевизоры серий Q7D и Q7D Pro поддерживают расширенную цветовую гамму до 100% цветового пространства BT.2020 и современные HDR-форматы, включая Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG.

Даже при ярком внешнем освещении телевизоры сохраняют высокий уровень детализации изображения как в светлых, так и в затемненных сценах.

За обработку изображения отвечает фирменный процессор TCL AiPQ нового поколения.

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют изображение в реальном времени и оптимизируют его на уровне отдельных пикселей, автоматически улучшая контрастность, цветопередачу, четкость, плавность движения и качество HDR.

Технологии Ai-Contrast, Ai-Color, Ai-Clarity, Ai-Motion и AI-HDR позволяют телевизору адаптировать параметры изображения под тип контента и сценарий просмотра.

Новые серии телевизоров TCL ориентированы не только на просмотр фильмов и сериалов, но и на современные игровые сценарии.

Телевизоры поддерживают частоту обновления до 144 Гц, технологию переменной частоты обновления VRR, а также технологии компенсации движения MEMC для более плавного отображения динамичных сцен.

Игровая экосистема TCL Game Master помогает автоматически оптимизировать настройки изображения и снизить задержку сигнала во время игры.

Поддержка HDMI 2.1 обеспечивает быстрое подключение игровых консолей нового поколения и комфортный игровой процесс с минимальной задержкой.

Дополнительно реализованы расширенные игровые интерфейсы и поддержка сверхшироких форматов отображения.

Для создания более объемного звучания телевизоры оснащаются аудиорешениями ONKYO.

Телевизоры Q7D и Q7D Pro получили Hi-Fi аудиосистему ONKYO 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и технологий пространственного звучания.

Интеллектуальные алгоритмы обработки звука помогают адаптировать аудиосцену под тип контента и особенности помещения, создавая более реалистичное восприятие фильмов, концертов и игр.

Все новые серии работают на платформе Google TV.

Интерфейс объединяет фильмы, сериалы и приложения в едином пространстве и предлагает персонализированные рекомендации на основе предпочтений пользователя.

Телевизоры поддерживают голосовое управление через Google Assistant, интеграцию с устройствами умного дома, а также современные беспроводные интерфейсы подключения. Также модели поддерживают интеграцию со всеми основными российскими сервисами, представленными в библиотеке Android.

Дополнительно доступны функции детского профиля, персонализированные рекомендации и настройка интерфейса под предпочтения пользователя.

Новые телевизоры TCL выполнены в современном минималистичном стиле с тонкими рамками и ультратонким корпусом. Конструкция позволяет органично интегрировать устройство в интерьер и использовать варианты установки как на подставке, так и вплотную к стене.

Также в телевизорах обновлен режим энергосбережения, объединяющий интеллектуальное управление яркостью и автоматическую оптимизацию энергопотребления в зависимости от сценария использования.

Телевизоры представлены в диагоналях от компактных решений для городских квартир до больших экранов для создания полноценного домашнего развлекательного пространства.

Новые серии телевизоров TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro уже доступны на российском рынке.