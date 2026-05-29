Т2 и GreatList запускают гастрономический гид по двум столицам

Т2, российский оператор мобильной связи, и международный ресторанный гид GreatList запускают для жителей и гостей Москвы и Санкт Петербурга новый формат знакомства с городом в рамках проекта Great Selection Guide. Концепция объединяет кулинарные сеты от международных шеф-поваров, тематические маршруты для знакомства с колоритными городскими локациями и специальные гастрономические рейсы в «Сапсане». Об этом CNews сообщили представители Т2.

В Great Selection Guide вошли более 30 лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Заведения для проекта отбирала команда международного ресторанного гида GreatList – проекта, основанного предпринимателем и инвестором Александром Сысоевым. С 29 мая по 30 июня гости столиц смогут попробовать специальные сеты, созданные титулованными шеф-поварами из разных стран мира, а также исследовать города через тематический путеводитель, вдохновленный концепцией четырех стихий.

В рамках проекта партнеры также представят отдельное направление, посвященное ресторанному сервису в пути. Инициатива станет первым этапом долгосрочного сотрудничества, направленного на создание премиального ресторанного опыта в железнодорожных путешествиях.

Оператор подготовил особые привилегии для абонентов Т2 со статусом Selection. Клиенты смогут попробовать авторские блюда от шеф-поваров по специальной цене. Статус Selection доступен абонентам тарифа Premium и пользователям других тарифных планов, чьи расходы на связь превышают 1,5 тыс. руб. в течение трех месяцев подряд.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2: «Москва и Санкт-Петербург – это города, которые можно открывать заново бесконечно, даже если живешь в них много лет. В проекте вместе с GreatList мы хотели передать многогранность двух столиц. Для этого мы собрали воедино яркие эмоции от гастрономического и культурного досуга. Great Selection Guide поможет по-новому взглянуть на привычные места через маршруты, атмосферу городских пространств и кулинарные изыски. А для клиентов Т2 Selection проект станет еще одной возможностью получить особые впечатления и привилегии в любимых местах города».