SpaceWeb ускорил облачную среду для Python-разработки

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил каталог готовых решений для VPS серверов новыми сервисами для поддержки веб-фреймворков FastAPI и Flask. Это важный шаг для Python-сообщества: разработчики и веб-студии теперь могут разворачивать проекты на этих фреймворках буквально в пару кликов, пропуская этап ручной настройки программной среды. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Теперь при создании сервера можно выбрать один из двух популярных веб-фреймворков и начать писать код без ручной установки зависимостей, настройки веб-сервера и прочей рутины. FastAPI подходит для высокопроизводительных API с асинхронной обработкой запросов и автоматической валидацией данных. Flask чаще выбирают для легковесных веб-приложений, прототипов и небольших проектов, где важна простота старта.

Обновление связано с растущим спросом на подготовленные среды для разработки. По данным SpaceWeb, интерес к готовым VPS-решениям за год вырос на 62%. VPS серверы разработчики активнее используют не только для размещения готовых сайтов и ИТ-проектов, но и как стартовую среду для разработки, обучения и быстрых экспериментов.

Наиболее востребованной категорией среди готовых решений стал Docker: на него приходится 51% спроса, на веб-фреймворки — 27%, на базы данных — 13%, а 9% занимают инструменты для развертывания и инфраструктурных задач. Разработчики выбирают скорость, и тренд очевиден: ручная настройка окружения постепенно уходит в прошлое, уступая место готовым облачным средам.

«Разработчики все чаще хотят быстрее переходить от идеи к рабочему прототипу, не тратя время на рутинную настройку окружения. Поэтому растет интерес к готовым решениям — от Docker до веб-фреймворков. Добавление FastAPI и Flask продолжает эту логику: Python остается одним из востребованных языков для веб-разработки и быстрых MVP, а готовый образ помогает быстрее начать работу с проектом», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Всего в каталоге SpaceWeb собрано более 40 готовых решений — от панелей управления до систем мониторинга и баз данных. Хостинг-провайдер планирует расширять библиотеку сервисов, добавляя те инструменты, которые действительно нужны ИТ-командам для быстрой разработки и развертывания инфраструктуры.

