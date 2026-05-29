Российский SaaS за две недели: основатель «Социального кода» запустил ИИ-агента для холодных продаж

Основатель Екатеринбургской ИT-компании «Социальный код» Артем Аментес запустил B2B-сервис AI Hunter для автоматизации холодных продаж. Проект привлек 48 клиентов и окупился в 10 раз за первый месяц — а на разработку MVP ушло всего 14 дней. Об этом CNews сообщили представители «Социального кода».

Сервис AI Hunter позиционируется как «цифровой сотрудник» — он самостоятельно ищет в интернете сайты потенциальных клиентов по заданной нише и региону, парсит контакты, пишет персонализированные письма, анализирует ответы и передает горячие лиды в Telegram менеджеру. Система отправляет до 200 писем в день, пополняет и очищает базу от нерелевантных контактов до 400 шт в день. Для заказчика это экономия ресурсов и фонда оплаты труда: аренда «цифрового менеджера» обходится около 50% от зарплаты обычного менеджера по продажам, а объем работы и ее качество превосходит в четыре раза.

Технологической основой AI Hunter стали большие языковые модели (LLM), включая Claude 4.6 от Anthropic. «Раньше на MVP уходило 3–4 месяца и команда из трех человек. Сейчас я один, две недели и подписка на нейросеть за $200 — продукт готов и приносит деньги», — сказал Аментес. В разработке не участвовала команда программистов, а сам проект был придуман в начале 2026 г. Запуск состоялся в январе, и к концу мая 2026 г. количество клиентов достигло 48. По его словам, это демонстрирует, как генеративный ИИ меняет экономику ИT-разработки, а также подтверждает: сооснователи и инвесторы больше не являются обязательным условием для запуска.

Финансовые показатели проекта по итогам первого месяца: выручка ~400 тыс. руб., инвестиции ~ 40 тыс. руб. (расходы на подписки ИИ-сервисов и инфраструктуру). Окупаемость составила 10:1. Плановая стоимость привлечения лида — около 20 руб., встречи — 1,6 –2,7 тыс. руб. (против 8 тыс. и 16 тыс. руб. при холодных звонках). По заявлению разработчика, система находит в месяц до 4 тыс. релевантных компаний и выводит на встречи примерно восемь целевых клиентов.

AI Hunter работает с российскими LLM (YandexGPT, GigaChat) и западными моделями, а также поддерживает on-prem развертывание (например, через Ollama). Сервис предоставляется по подписке с тремя тарифами от 9,9 тыс. до 69,9 тыс. руб./мес — в зависимости от числа обрабатываемых компаний и подключенных цифровых сотрудников. По словам создателя, особенно востребовано решение в сегментах B2B, где холодный поиск традиционно отнимал до 70% времени.

В ближайших планах увеличить число пользователей до 100. При этом, привлекать инвестиции основатель пока не планирует — проект растет за счет операционной прибыли, а расходы на «ИИ команду» составляют не более 20 тыс. руб. в месяц.