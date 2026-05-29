«Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор: операторы без договора рискуют своими ВОЛС

«Россети Московский регион» продолжают масштабную программу повышения надежности электроснабжения: в 2026 г. в Московской области будет обновлено более 4 тыс. опор. Эти работы напрямую касаются каждого оператора, чьи волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) размещены на инфраструктуре электросетевой компании. Если у вас нет договора, ваши сети в зоне прямого риска — все нелегально смонтированные провода связи будут демонтированы в ходе замены опор. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

При замене опоры или проведении плановых ремонтов энергетики обязаны обеспечить безопасность. Любой несогласованный кабель мешает работе бригад и может создать угрозу для людей и оборудования. Такие объекты демонтируются в первую очередь. Восстановление линии может стоить миллионы рублей, но права требовать компенсации у оператора без договора нет. Кроме того, электросетевая компания вправе выставить иск о неосновательном обогащении за все время пользования опорой.

При наличии договора на размещение линий связи электросетевая компания уведомляет оператора о предстоящих работах, согласовывает сроки и гарантирует безопасный переподвес кабеля на новую опору. Никаких внезапных обрывов и ограничений связи не будет.

«Россети Московский регион» призывают операторов к диалогу в рамках правового поля. Оформление договора занимает минимум времени, при этом дает защиту сетей и стабильное развитие бизнеса.