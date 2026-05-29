Разделы

Телеком
|

«Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор: операторы без договора рискуют своими ВОЛС

«Россети Московский регион» продолжают масштабную программу повышения надежности электроснабжения: в 2026 г. в Московской области будет обновлено более 4 тыс. опор. Эти работы напрямую касаются каждого оператора, чьи волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) размещены на инфраструктуре электросетевой компании. Если у вас нет договора, ваши сети в зоне прямого риска — все нелегально смонтированные провода связи будут демонтированы в ходе замены опор. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

При замене опоры или проведении плановых ремонтов энергетики обязаны обеспечить безопасность. Любой несогласованный кабель мешает работе бригад и может создать угрозу для людей и оборудования. Такие объекты демонтируются в первую очередь. Восстановление линии может стоить миллионы рублей, но права требовать компенсации у оператора без договора нет. Кроме того, электросетевая компания вправе выставить иск о неосновательном обогащении за все время пользования опорой.

При наличии договора на размещение линий связи электросетевая компания уведомляет оператора о предстоящих работах, согласовывает сроки и гарантирует безопасный переподвес кабеля на новую опору. Никаких внезапных обрывов и ограничений связи не будет.

«Россети Московский регион» призывают операторов к диалогу в рамках правового поля. Оформление договора занимает минимум времени, при этом дает защиту сетей и стабильное развитие бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

Производители электроники потребовали от властей ужесточить проверку ПО на «иностранный след»

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290