Разделы

Бизнес Кадры
|

Популярность рабочих специальностей среди молодежи за три года выросла в несколько раз

Российские соискатели в возрасте от 14 до 30 лет массово выбирают рабочие специальности, выяснили аналитики hh.ru. Этот тренд подтверждает динамика резюме: за последние три года число резюме молодых соискателей на позиции разнорабочих, упаковщиков, грузчиков и курьеров выросло в несколько раз, тогда как интерес к ряду офисных профессий растет медленнее. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Динамика резюме подростков (соискатели в возрасте 14-18 лет) подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 2023 по 2026 гг. число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз (с 1,5 тыс. до 16,5 тыс.), уборщиков — в семь раз (с 1 тыс. до 6,1 тыс.). Работа в качестве упаковщиков заказов и продуктов среди подростков стала популярнее в пять раз (с 4,1 тыс. до 21,6 тыс.), а курьерами — почти в два раза (с 8,1 тыс. до 12,7 тыс.).

Вакансии «белых» воротничков среди подростков демонстрируют более сдержанную динамику. Количество резюме на позиции дизайнеров за три года выросло в 1,5 раза (с 2,4 тыс. до 3,4 тыс.), программистов — в 1,4 раза (с 1,8 тыс. до 2,6 тыс.), SMM-специалистов — в 1,1 раза (с 1,5 тыс. до 1,6 тыс.). При этом количество резюме копирайтеров упало почти в два раза (с 2,9 тыс. до 1,2 тыс.), а секретарей — в 1,3 раза (с 1,7 тыс. до 1,2 тыс.).

В свою очередь, среди молодых людей в возрасте 19–30 лет также наблюдается повышенный спрос на рабочие позиции. Количество резюме разнорабочих за три года выросло в четыре раза (с 7,6 тыс. до 32 тыс.), а упаковщиков — почти в три раза (с 14,1 тыс. до 39 тыс.). Число резюме грузчиков среди кандидатов 19–30 лет увеличилось почти в три раза (с 5,7 тыс. до 14,9 тыс.), курьеров — почти в два раза (с 9,1 тыс. до 16,4 тыс.), а водителей — в 1,3 раза (с 15,8 тыс. до 20,6 тыс.).

Офисные позиции в группе соискателей 19–30 лет показывают более умеренный рост. Резюме программистов стало больше в два раза (с 16,2 тыс. до 31 тыс.), дизайнеров — почти в два раза (с 10,5 тыс. до 20,1 тыс.).

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Рабочие профессии сегодня позволяют быстро выйти на стабильный доход. Условия труда становятся более комфортными и технологичными, растут зарплаты и расширяются соцпакеты. Компании активно инвестируют в стажировки и обучение новых сотрудников. Все это способствует тому, что молодежь начинает воспринимать «синеворотничковые» специальности как старт для перспективной карьеры», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Рост интереса молодежи к рабочим специальностям подтверждают и данные опроса hh.ru. Команда исследований hh.ru подвела итоги опроса, проходившего с 28 апреля по 5 мая 2026 г. среди 3670 российских соискателей.

По итогам исследования, каждый четвертый (25%) молодой специалист в возрасте от 18 до 25 лет сегодня работает в качестве технического и обслуживающего персонала (водитель, продавец, кассир, официант, заправщик и пр.). Еще 10% являются квалифицированными рабочими на заводах, а 6% заняты на подсобных работах. При этом на момент опроса, респондентов среди молодых людей со средним профессиональным образованием было больше, чем с высшим: диплом колледжа имеют 36% респондентов, а вузовский — 14%. И только 7% работали по полученной в вузе специальности, а 13% выпускников университетов переориентировались на рабочие профессии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290