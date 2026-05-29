Популярность рабочих специальностей среди молодежи за три года выросла в несколько раз

Российские соискатели в возрасте от 14 до 30 лет массово выбирают рабочие специальности, выяснили аналитики hh.ru. Этот тренд подтверждает динамика резюме: за последние три года число резюме молодых соискателей на позиции разнорабочих, упаковщиков, грузчиков и курьеров выросло в несколько раз, тогда как интерес к ряду офисных профессий растет медленнее. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Динамика резюме подростков (соискатели в возрасте 14-18 лет) подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 2023 по 2026 гг. число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз (с 1,5 тыс. до 16,5 тыс.), уборщиков — в семь раз (с 1 тыс. до 6,1 тыс.). Работа в качестве упаковщиков заказов и продуктов среди подростков стала популярнее в пять раз (с 4,1 тыс. до 21,6 тыс.), а курьерами — почти в два раза (с 8,1 тыс. до 12,7 тыс.).

Вакансии «белых» воротничков среди подростков демонстрируют более сдержанную динамику. Количество резюме на позиции дизайнеров за три года выросло в 1,5 раза (с 2,4 тыс. до 3,4 тыс.), программистов — в 1,4 раза (с 1,8 тыс. до 2,6 тыс.), SMM-специалистов — в 1,1 раза (с 1,5 тыс. до 1,6 тыс.). При этом количество резюме копирайтеров упало почти в два раза (с 2,9 тыс. до 1,2 тыс.), а секретарей — в 1,3 раза (с 1,7 тыс. до 1,2 тыс.).

В свою очередь, среди молодых людей в возрасте 19–30 лет также наблюдается повышенный спрос на рабочие позиции. Количество резюме разнорабочих за три года выросло в четыре раза (с 7,6 тыс. до 32 тыс.), а упаковщиков — почти в три раза (с 14,1 тыс. до 39 тыс.). Число резюме грузчиков среди кандидатов 19–30 лет увеличилось почти в три раза (с 5,7 тыс. до 14,9 тыс.), курьеров — почти в два раза (с 9,1 тыс. до 16,4 тыс.), а водителей — в 1,3 раза (с 15,8 тыс. до 20,6 тыс.).

Офисные позиции в группе соискателей 19–30 лет показывают более умеренный рост. Резюме программистов стало больше в два раза (с 16,2 тыс. до 31 тыс.), дизайнеров — почти в два раза (с 10,5 тыс. до 20,1 тыс.).

«Рабочие профессии сегодня позволяют быстро выйти на стабильный доход. Условия труда становятся более комфортными и технологичными, растут зарплаты и расширяются соцпакеты. Компании активно инвестируют в стажировки и обучение новых сотрудников. Все это способствует тому, что молодежь начинает воспринимать «синеворотничковые» специальности как старт для перспективной карьеры», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Рост интереса молодежи к рабочим специальностям подтверждают и данные опроса hh.ru. Команда исследований hh.ru подвела итоги опроса, проходившего с 28 апреля по 5 мая 2026 г. среди 3670 российских соискателей.

По итогам исследования, каждый четвертый (25%) молодой специалист в возрасте от 18 до 25 лет сегодня работает в качестве технического и обслуживающего персонала (водитель, продавец, кассир, официант, заправщик и пр.). Еще 10% являются квалифицированными рабочими на заводах, а 6% заняты на подсобных работах. При этом на момент опроса, респондентов среди молодых людей со средним профессиональным образованием было больше, чем с высшим: диплом колледжа имеют 36% респондентов, а вузовский — 14%. И только 7% работали по полученной в вузе специальности, а 13% выпускников университетов переориентировались на рабочие профессии.