Половина россиян испытывает стресс, когда телефон разряжается

Для половины опрошенных россиян разрядившийся смартфон становится причиной стресса: более 26% испытывают тревогу, боясь пропустить важную информацию или событие, а еще 24% – панику из-за риска остаться без связи и потерять контроль над ситуацией. К такому выводу пришли аналитики сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд Яндекс Go» по итогам опроса жителей крупнейших городов России. Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд».

Более 80% респондентов хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда телефон разряжался, а возможности зарядить его не было. Из-за этого 37% всех опрошенных опаздывали или теряли доступ к нужным сервисам — банковским приложениям, такси или навигатору. Почти 30% пропускали важные сообщения в мессенджерах или не могли пользоваться привычными сервисами. Испытывать тревогу пользователи начинают ещё до того, как смартфон полностью разрядится: треть респондентов переживает, если уровень заряда снижается до 20%, каждый пятый — когда остается меньше 10%. При этом 15% опрошенных не готовы обходиться без телефона дольше минуты, 30% — более часа, 25% — более четырех часов.

Из-за разряженного телефона многим приходится менять повседневные маршруты: 80% опрошенных хотя бы раз заходили в кафе или рестораны только ради зарядки смартфона, 18% делают это регулярно. При этом носить с собой личный пауэрбанк готовы не все. Только у 29% россиян есть один или несколько внешних аккумуляторов, 38% никогда их не покупали. Еще 30% отказались от них из-за необходимости заранее заряжать отдельное устройство и занимать место в сумке. Поэтому почти две трети респондентов хотя бы раз пользовались арендными пауэрбанками.

Чтобы зарядка была доступна на привычных городских маршрутах, «Бери заряд» размещает станции в торговых центрах, ресторанах, магазинах и рядом с транспортными узлами. С марта 2024 г. по март 2025 г. сеть сервиса выросла почти на 40% и достигла около 60 тыс. точек в России. За это время количество аренд увеличилось на 24%. С ростом числа станций пользователи чаще берут пауэрбанк по пути и возвращают его в удобной точке — например, рядом с домом или работой. По статистике сервиса 43% аренд заканчиваются не там, где начались. Количество возвратов устройств в другом городе за год увеличилось на 38%.

Определять места для новых станций помогают ИИ-технологии «Яндекса», которые прогнозируют спрос и анализируют транспортные потоки.

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов из 17 городов России в возрасте от 18 до 55 лет.