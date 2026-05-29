Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году

«Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на рынке виртуальных АТС (ВАТС) по итогам 2025 года и входит в тройку лидеров среди крупнейших игроков рынка виртуальных АТС (ВАТС) в России согласно рейтингу, опубликованному TMT Consulting*.

«Билайн бизнес» проанализировал данные рейтингов TMT Consulting за последние два года и отметил устойчивый рост клиентской базы своей «Облачной АТС». По итогам 2025 года «билайн бизнес» показал самый высокий прирост доли клиентов среди крупнейших игроков рынка ВАТС (виртуальных АТС) — +1,8% год к году. Это максимальный прирост среди ТОП-5 компаний рынка по количеству клиентов за указанный период.

Согласно анализу, доля клиентов ряда крупных игроков снизилась или осталась на прежнем уровне: у «Ростелекома» (включая MANGO OFFICE) — с 36% до 35%, у ГК МТС — с 9,1% до 9%, у Novofon — с 12,1% до 12%. На этом фоне «билайн бизнес» продемонстрировал наиболее заметный рост среди крупнейших участников рынка, увеличив долю с 9,2% в 2024 году до 11% в 2025 году.

Высокая конкуренция и насыщенность рынка ВАТС усиливают требования бизнеса к функциональности и удобству решений. Клиенты выбирают сервисы, которые позволяют в одном интерфейсе управлять коммуникациями, контролировать качество обработки обращений и автоматизировать работу сотрудников. Облачная АТС от «билайн бизнес» объединяет телефонию, аналитику и контроль коммуникаций. Сервис собирает детальную статистику по обращениям, показывает нагрузку на сотрудников и помогает находить слабые места в клиентском сервисе.

Еще одна особенность решения — гибкая интеграция с CRM-системами и возможность быстро настраивать сценарии обработки звонков под конкретный бизнес. Это позволяет компаниям автоматизировать рутинные процессы без сложного внедрения и дополнительных ИТ-ресурсов.

Рост доли клиентов отражает востребованность решений для управления бизнес-коммуникациями. Облачная АТС от «билайн бизнес» помогает компаниям не терять обращения клиентов, обрабатывать звонки даже в пиковые периоды и контролировать качество общения сотрудников. Решение используется компаниями разного масштаба: от малого бизнеса до крупных сетевых организаций.

Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»:

«Билайн бизнес» показал самый высокий прирост клиентской базы среди лидеров рынка. Растет популярность нашего решения у клиентов – по данным исследований за последние два года мы находимся в тройке лидеров рынка ВАТС с положительной динамикой. Оценка популярности нашего решения среди клиентов является, пожалуй, самым важным и объективным показателем. Это подтверждает, что для бизнеса актуальны и высоко востребованы не только гибкость, безопасность и удобство использования решения, но и инструменты аналитики и автоматизации, интегрированные в «Облачную АТС».

«Билайн бизнес» продолжает развивать решения в области корпоративной телефонии, предлагая инструменты для повышения эффективности продаж, контроля коммуникаций и роста клиентского опыта.

* Информация основана на сравнении процентной доли Билайн в структуре рынка ВАТС по игрокам по количеству компаний-клиентов, указанной в рейтингах «Российский рынок виртуальных АТС» за 2024 и 2025 г., подготовленных ООО «ТМТ Консалтинг».

Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5wxYGpz

