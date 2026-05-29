«М.Видео» расширяет ассортимент маркетплейса и запускает продажи сапбордов к летнему сезону

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о расширении ассортимента собственного мультикатегорийного маркетплейса. К летнему сезону на платформе появились сапборды и аксессуары для SUP-серфинга — одного из самых быстрорастущих направлений активного отдыха на воде. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Спорт» компании «М.Видео» Артур Майоров: «Сапборды — одна из самых быстрорастущих сезонных категорий товаров для активного отдыха. За последние несколько лет SUP-серфинг стал массовым форматом летнего досуга: покупатели используют сапборды для прогулок по воде, путешествий, отдыха на природе, рыбалки и занятий спортом. Мы видим высокий интерес к подобным товарам и продолжаем расширять ассортимент маркетплейса за пределы традиционной электроники. Сегодня в М.Видео представлены как базовые модели для начинающих пользователей, так и более продвинутые двухслойные сапборды с увеличенной грузоподъемностью и расширенной комплектацией. Покупатели все чаще выбирают маркетплейс как единую площадку для покупки техники, товаров для дома, спорта и отдыха».

В новой категории уже представлены десятки моделей сапбордов различных форматов — от универсальных прогулочных досок до усиленных моделей для путешествий, рыбалки и катания вдвоем. Покупателям доступны комплекты с веслом, насосом, сиденьем, страховочным лишем и сумкой для переноски.

Ассортимент включает модели длиной от 320 до 360 см с различной грузоподъемностью — до 200–250 кг. На маркетплейсе представлены как базовые решения для начинающих пользователей, так и более продвинутые двухслойные модели с повышенной устойчивостью и усиленной конструкцией. Стоимость сапбордов начинается примерно от 9 тыс. рубл.

Среди представленных брендов — Hunterboat, Mseasfree, Funwater, Unix line, Furendo, KOI, Bestway и другие производители. Также доступны дополнительные аксессуары и комплектующие для хранения, транспортировки и использования сапбордов.

Расширение категории связано с ростом интереса покупателей к сезонным товарам для отдыха, путешествий и активного образа жизни. В последние годы сапсерфинг становится все более популярным форматом летнего досуга благодаря простоте освоения и возможности использовать доски как для спокойных прогулок, так и для спортивного катания.