МТС успешно закрыла книгу биржевых облигаций 003Р-03 на 20 млрд рублей

МТС объявила о размещении биржевых облигаций серии 003Р-03 на 20,0 миллиардов рублей с минимальным за последние годы среди компаний телекоммуникационной отрасли спредом к кривой ОФЗ Московской биржи. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб. купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 26 мая 2026 г. Техническое размещение выпуска прошло 29 мая 2026 г. на Московской бирже. Повышенный спрос на новый выпуск со стороны институциональных инвесторов позволил сформировать книгу заявок с минимальным спредом (80 базисных пунктов) к кривой бескупонной доходности ОФЗ и установить фиксированную ставку купона на три года в размере 13,55% годовых.

«МТС входит в число эмитентов, привлекающих финансирование на лучших условиях, в том числе на публичном долговом рынке на уровнях, уже сопоставимых с периодом до ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Возвращение к прежним значениям рыночных спредов к кривой ОФЗ отражает общий оптимизм инвесторов относительно высокого кредитного качества компании в долгосрочной перспективе. Новый выпуск облигаций компании продемонстрировал повышенный интерес именно со стороны институциональных инвесторов – управляющих средствами пенсионных фондов, консервативных в своих инвестиционных стратегиях. Для МТС – это индикатор оценки результатов системной работы компании над повышением операционной и финансовой эффективности», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступил БК «Регион», агентом по размещению – БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и сокращение процентных расходов.

