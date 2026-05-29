Minervasoft запустила поддержку менеджмента знаний

Minervasoft объявила о запуске услуги регулярного сопровождения корпоративных баз и процессов менеджмента знаний. Сервис помогает компаниям создавать и поддерживать «живой» и обновляемый источник знаний — актуальный, структурированный датасет, которым могут пользоваться как сотрудники, так и ИИ-ассистенты.

По мере роста цифровых сервисов и увеличения объёмов контента корпоративные базы знаний перестают выполнять свою функцию: сотрудники дольше ищут информацию, статьи устаревают, навигация перегружается. Команды тратят ресурс на размещение новых материалов, а на системную работу с качеством — актуальностью и полнотой, удобством поиска — времени уже не остаётся. В результате даже качественные платформы постепенно превращаются в свалку и перестают приносить пользу сотрудникам.

Регулярное сопровождение закрывает этот разрыв. В отличие от основного проектного формата, когда Minervasoft внедряет менеджмент знаний под ключ, в рамках новой услуги эксперты Minerva Result работают с заказчиком итеративно: в каждом цикле отталкиваются от реального состояния базы знаний, поведения пользователей и приоритетов бизнеса. Это позволяет платформе оставаться «живой», несмотря на уход специалистов по управлению знаниями или появление новых членов команды, изменение процессов и развитие продуктовой линейки.

В каждый цикл сопровождения входит аудит знаний и аналитика поведения пользователей, при необходимости переработка структуры, шаблонов и обучение команды клиента, а также постановка новых целей и определение приоритетов. Подход отражает главный принцип методологии Minerva Result: платформа управления знаниями требует системной работы и оптимизации процессов.

«"Живая" платформа знаний — это инфраструктурный слой, без которого невозможна цифровизация бизнеса, — сказал Денис Кучеров, директор проектов Minerva Result в Minervasoft. — Быстрое обучение новых сотрудников, сокращение времени обслуживания, ускорение принятия решений на всех уровнях — всё это упирается в то, насколько знания в компании актуальны и доступны. Задача регулярного сопровождения — сохранить результат комплексного внедрения и обеспечить страховку от потери качества знаний независимо от изменений в компании».

Услуга ориентирована на действующих клиентов Minervasoft и уже применяется в крупных организациях, включая банки.