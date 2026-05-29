«МегаФон» разогнал 4G для жителей микрорайона Зареченского в Орле

«МегаФон» усовершенствовал телеком-инфраструктуру для жителей микрорайона Зареченского в Орле. На активно застраивающейся территории установили новое оборудование, благодаря чему связь здесь стала более стабильной, а мобильный интернет — быстрее.

Высотная застройка и бетонные перекрытия могут создавать трудности для уверенной передачи сигнала. Чтобы жители микрорайона Зареченского могли пользоваться самыми современными цифровыми технологиями и сервисами, специалисты оператора запустили новую базовую станцию.

Оборудование работает в частотных диапазонах LTE 1800 и 2600 МГц, что позволило увеличить ёмкость и покрытие сети. Сейчас даже в период максимальной нагрузки на сеть необходимые ресурсы загружаются быстро, а скорость передачи данных составляет около 50 Мбит/с.

Улучшения уже могут оценить не только жители «Нового Заречья» и других домов, расположенных неподалёку, но и посетители социальных учреждений и торговых точек.

«Жители застраивающихся территорий наращивают потребление контента в сети. Для нас важно поддерживать здесь связь на стабильном уровне, чтобы наши абоненты могли оперативно получать цифровые услуги, работать и обучаться дистанционно и оставаться на связи с близкими. В этом году мы уже построили и модернизировали более 30 телеком-объектов, в том числе в Малоархангельском, Должанском и Урицком районах», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

