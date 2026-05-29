«МегаФон»: почти половина роутеров не прошла тест на скорость

Эксперты лаборатории «МегаФона» проанализировали работу более 50 новых моделей 3G/4G-роутеров популярных брендов, которые производители направляют на тестирование до выхода в продажу. Инженеры провели тесты на соответствие обязательным параметрам и помогли вендорам устранить недочеты, чтобы в будущем пользователи не сталкивались с ошибками. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основная часть лабораторных проверок замеряет, как роутеры работают с сигналом от сети и насколько эффективно раздают интернет. В результате сформировался перечень типичных ошибок для большинства образцов. Оказалось, что у 45% протестированных моделей есть проблемы именно с раздачей интернета (WIFI TPT): роутер неэффективно распределяет трафик и от этого падает средняя скорость подключения. Еще у 40% случаются сбои в стабильности соединения: интернет пропадает даже при уверенном сигнале. Отклонения по гарантированной скорости передачи данных (GBR) обнаружены в 55% случаев, а в 15% зафиксированы проблемы с точностью измерения уровня сигнала (RSRP/RSR). Такие недочеты приводят к тому, что скорость беспроводного подключения ниже реальных параметров сети оператора. К примеру, «МегаФон» гарантирует 150 Мбит/c, а Wi-Fi канал поддерживает более низкую, это исключает возможность одновременного подключения и использования нескольких девайсов.

В рамках тестирования выяснилось, что с разными поколениями связи маршрутизаторы взаимодействуют по-разному. Например, в сетях 3G проблемы с пропускной способностью возникли у 72% образцов, в 4G этот показатель составил 64%. Это дополняет общую картину системных недочетов: все они в итоге приводят к тому, что абонент не получает заявленной скорости.

Помимо технических несоответствий, эксперты выделили группы недоработок, влияющих на пользовательский опыт эксплуатации. Например, чуть более трети (34%) не поддерживают отправку USSD-запросов с сим-карты, то есть невозможно управлять услугами при помощи таких команд. Еще 32% не имеют функции допуска к отдельным подключенным устройствам при сохранении изоляции остальных (DMZ). На практике это ограничивает возможность управления и автоматизации техники умного дома, к примеру. Еще 17% не дают настроить «проброс портов», из-за чего владельцы не смогут настраивать удаленное подключение и управление, к примеру в сценариях работы в облаке.

В каждом пятом исследуемом роутере в меню отсутствует русский язык, а 15% из всех не показывают в веб-интерфейсе номер абонента (MSISDN), что усложняет идентификацию SIM-карты и управление в личном кабинете оператора. Столько же моделей не позволяют менять параметры APN (точки доступа к интернету) — функция, которая востребована продвинутыми пользователями для точечной настройки подключения.

Все исследования проводились в лабораторных условиях, которые исключают скрытые помехи, влияние третьей стороны и прочие факторы. Такой тест помогает выявлять несоответствия стандартам сотовой связи, чтобы довести их до разработчиков. Лаборатория «МегаФона» работает с большинством производителей подобных гаджетов, представленных на российском рынке.

«Мобильный роутер абоненты часто берут с собой как в короткие поездки, чтобы обеспечивать близких интернетом в любой точке, так и на дачу, чтобы оставаться на связи и внедрять умные технологии в загородную жизнь. Понимая, что весной и летом эта техника будет востребована, мы стремились провести проверки и убедиться в исправлении ошибок на стороне производителя до наступления сезона. С прошлого года в лаборатории было исследовано более 50 образцов и те, которые соответствуют нашим требованиям и в полной мере поддерживают заданные сетью параметры, можно найти в розничной сети МегаФона», — сказал руководитель лаборатории по исследованию устройств «МегаФона» Александр Джакония.

