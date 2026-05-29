Майские обновления «Алисы AI»: удаление фона, фокус на деталях и умный шопинг

В «Яндексе» рассказали про обновления «Алисы AI» в мае. В этом месяце улучшена ее работу с изображениями: теперь можно легко удалять фон, моментально оживлять снимки после редактирования и задавать вопросы по нужному фрагменту фотографии. Кроме того, ИИ-агент для покупок «Найти дешевле» стал удобнее — теперь не нужно отправлять ссылку на товар, можно просто написать название и модель. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Удаляйте фон на фото

В «Алисе AI» появилась возможность быстро и качественно удалять фон с изображений. Достаточно выбрать раздел «Оживи фото», затем — «Изменить», загрузить фото и попросить «Алису A»I: «Убери фон на этом изображении». Результат — четкое изображение объекта на прозрачном фоне, которое можно скачать в формате PNG для дальнейшего использования.

Выделяйте важное на изображениях

Теперь в чате с «Алисой AI» можно задавать вопрос не по всему изображению, а по его конкретной части. Это позволяет получать более точные ответы, если вас интересует только фрагмент картинки или текста на фото.

Просто нажмите на превью загруженного фото в чате, чтобы открыть его на весь экран. Затем выделите нужный участок, и он отправится в чат. Затем «Алиса AI» станет отвечать на вопросы только по выделенной области. Загружать фото теперь могут и не авторизированные пользователи.

Студия: редактируйте и оживляйте фото в один клик

Объединено редактирование и оживление фотографий. Теперь после того, как вы отредактировали фото в «Студии Алисы AI», на экране с результатом появляется кнопка «Оживить».

По нажатию вы автоматически переходите в режим создания анимации, где ваше отредактированное изображение уже добавлено. Остается только запустить генерацию мини-видеоролика. Больше не нужно скачивать файл и загружать его заново — это делает работу с визуальным контентом быстрее и удобнее.

Ищите дешевле, ближе и проще

ИИ-агент «Найти дешевле» получил сразу несколько важных улучшений. Он научился искать товары не только по ссылке, но и по названию. Например, по запросу «монитор Lunnen Ground 27» агент предложит разные варианты этой модели.

Поиск товара теперь занимает меньше времени, и рядом с ценой товара появились подсказки «Ниже рынка», «ОК-цена» или «Выше рынка», которые помогают сразу оценить выгодность предложения. Также появилась возможность выбрать регион поиска — например, это удобно для заказа подарков в другой город.